El imperdible del 25 de mayo: el truco infalible para hacer osobuco al disco

Las fechas patrias son ideales para preparar aquellas comidas que identifican al ser argentino, que conectan directamente con nuestra cultura. Entre la variedad se encuentra el osobuco al disco, una receta que tiene mayor presencia en el entorno rural, pero que podés hacerla vos también en casa. Aprendé a realizarla en simples pasos para sorprender a todos el 25 de mayo. ¡Manos a la obra!

El osobuco al disco comúnmente se realiza en el ámbito rural, pero vos podés hacerlo en tu casa con alimentos que siempre disponés en la alacena (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El método perfecto para hacer osobuco al disco

Ingredientes:

1 kilo de osobuco.

1/2 litro de cerveza rubia.

2 cebollas grandes.

2 zanahorias.

2 ramas de apio.

4 dientes de ajo.

500 ml de caldo de carne.

2 tomates maduros.

Harina (para enharinar la carne).

Aceite de oliva.

Sal y pimienta al gusto.

1 taza de arroz (opcional).

Paso a paso:

1 Saltear la carne

En un disco con un chorrito de aceite, sellar la carne de osobuco previamente enharinada. Esto le proporcionará un tono dorado y un sabor más intenso.

2 Sofrito de las verduras

Retirar el osobuco y conservar.

Cortar las zanahorias, el apio y la cebolla. Añadirlas al disco. Si es necesario, agregar un poco más de aceite.

Incorporar el ajo y esperar a que las verduras se ablanden.

Añadir los tomates pelados y triturados.

Condimentar.

3 Cocción de la carne

Colocar el osobuco nuevamente en el disco y volcar medio litro de cerveza. Dejar que se cocine a fuego bajo para que los sabores se concentren.

Si es necesario, a medida que la cocción se vaya realizando, verter de a tandas el caldo.

Cuando la carne esté bien tierna, retirar del fuego y servir.

Para acompañar, podés añadir a la cocción de la carne una taza de arroz.

Receta del osobuco al disco

Tiempo de cocción: 1 hora y 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 45 minutos.