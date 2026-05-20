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La receta imperdible de las tortas fritas de queso para celebrar el 25 de Mayo

Aprendé cómo implementar en tu casa este alimento típico y tradicional de la gastronomía argentina en una nueva versión

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Las tortas fritas rellenas de queso son la tendencia que necesitás replicar para celebrar el 25 de Mayo
Las tortas fritas rellenas de queso son la tendencia que necesitás replicar para celebrar el 25 de Mayo(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Las tortas fritas son un clásico de la gastronomía argentina con origen europeo, pero que ganaron preponderancia en nuestra tierra desde la época de la colonia. Son ideales para compartir durante la merienda y con el mate. Además de la versión tradicional, en las redes sociales se popularizó una receta con queso. Aprendé cómo realizarla en pocos pasos y sorprender a tu familia. ¡Manos a la obra!

Las tortas fritas de queso son ideales para innovar en las fechas patrias
Las tortas fritas de queso son ideales para innovar en las fechas patrias(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Tortas fritas de queso: un manjar para celebrar la Revolución de Mayo

Ingredientes:

  • 500 g de harina.
  • 5 g de levadura seca.
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 1 cucharada de sal.
  • Grasa 30 g (una cucharada colmada) o 4 de aceite.
  • 1 huevo.

Paso a paso:

1

Formar la masa

  • Mezclar la harina, levadura, azúcar, sal, el huevo y la grasa en un bol.
  • Agregar el agua tibia poco a poco mientras se mezcla hasta armar una masa linda y suavecita.
  • Amasar un poco la preparación y dejarla descansar durante 20 minutos.
2

Armado

  • Estirar la masa bien finita.
  • Cortar discos usando una cazuela o platito como guía.
  • Pintar los bordes de la masa con agua.
  • Colocar mozzarella rallada en el centro.
  • Pintar también el centro con agua, tapar con otro disco de masa y apretar muy fuerte los bordes y el centro para asegurar que el queso no se escape.
  • Realizar un tajo en el medio de la torta frita.
3

Cocción

  • Calentar aceite o grasa (se recomienda usar grasa para un mejor resultado).
  • Freír rápidamente: aproximadamente un minuto de cada lado hasta que estén listas.
Receta de las tortas fritas de queso
Receta de las tortas fritas de queso

Tiempo de cocción: 5 minutos por torta frita.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

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