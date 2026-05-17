Revolución de Mayo: la carbonada de zapallo de Madame Papin para el menú patrio

El origen de la carbonada se remonta a Europa, donde aparecieron las primeras versiones de este plato. Durante la época de la colonia española, en Chile y Argentina se replicó, pero con un método de cocción sobre leña carbonizada, de allí su nombre. Este plato criollo se ganó el paladar de muchos y en la actualidad es uno de los más populares para degustar el 25 de mayo. Aprendé cómo hacerlo de la mejor manera con los consejos de la ex Cocineros Argentinos Madame Papin. ¡Manos a la obra!

La carbonada es de origen europeo, pero en las minas de carbón de Chile y Argentina durante la colonia española se volvió un plato típico (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

La carbonada típica con sabores andinos

Ingredientes:

1 zapallo grande.

Orégano c/n.

1 cucharada de manteca.

Sal y pimienta al gusto.

3 choclos en ruedas.

2 cebollas.

1 morrón rojo.

1 morrón verde.

2 dientes de ajo (picado).

800 g de paleta.

2 papas.

2 zanahorias.

2 batatas.

300 g de calabaza.

Medio litro de tomate triturado.

Sal y pimienta a gusto.

3 hojas de laurel.

Medio litro de caldo de verduras.

1 cucharada de ají molido.

3 cucharadas de pimentón dulce.

Comino media cda.

300 g de orejones (duraznos o damascos).

Verdeo parte verde picada para el final.

1 chorrito de vino blanco.

Paso a paso:

1 Sellar la carne

En una olla al máximo con una cucharada de manteca, dorar la carne cortada en cubos. Se sugiere usar paleta .

. Al mismo tiempo, sumar a la olla cebolla y morrón picados. Agregar sal para que la cebolla empiece a “sudar” y se dore bien.

picados. Agregar sal para que la cebolla empiece a “sudar” y se dore bien. Añadir tomates en conserva un poco rotos y luego los vegetales que sirven de guarnición: zanahoria, choclo (cortado en rodajas), batata y papa . Condimentar con laurel, pimienta, orégano, ají molido, pimentón dulce y comino.

(cortado en rodajas), . Condimentar con laurel, pimienta, orégano, ají molido, pimentón dulce y comino. Agregar orejones (duraznos o damascos secos) hidratados. Según la chef, estos aportan una textura similar a la de la carne y un sabor sutil que no llega a ser empalagoso.

(duraznos o damascos secos) hidratados. Según la chef, estos aportan una textura similar a la de la carne y un sabor sutil que no llega a ser empalagoso. Una vez sellado y mezclado todo, añadir un chorrito de vino blanco.

2 Cocción

Dejar cocinar la preparación entre una hora y media y dos horas hasta que la carne esté tierna, cuidando que los vegetales no se rompan por exceso de cocción.

3 Preparación del zapallo

Tomar un zapallo redondo , cortar la parte superior a modo de tapa y “calarlo” (retirar las semillas y parte de la pulpa para usarla en el guiso). El zapallo debe tener una precocción al horno antes de ser rellenado.

, cortar la parte superior a modo de tapa y “calarlo” (retirar las semillas y parte de la pulpa para usarla en el guiso). El zapallo debe tener una antes de ser rellenado. Finalmente, emplatar la carbonada caliente dentro del zapallo preparado y decorar con verdeo picado. Si es de preferencia, se puede sumar una lata de lentejas a la cocción para una abundancia mayor.

Cómo hacer la carbonada

Tiempo de cocción: 1 hora y 30 minutos como mínimo.

Tiempo de preparación: 2 horas.