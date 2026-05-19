Como lo hacía Doña Petrona: el truco para hacer el mejor flan casero para el 25 de mayo
La famosa cocinera ideó una receta sencilla para replicar este postre tradicional argentino sin que nadie cometa errores; guardá esta guía para celebrar el primer gobierno patrio
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LA NACION
A lo largo de su trayectoria en la televisión, Doña Petrona enseñó a hacer diferentes recetas, algunas traídas desde el extranjero y otras bien argentinas, como el flan casero, un postre clásico en nuestra tierra que podés replicar para celebrar la Revolución de Mayo el próximo domingo 25. Apuntá los ingredientes que necesitás y resolvé esta opción dulce con el truco de la famosa cocinera. ¡Manos a la obra!
Flan casero: un manjar con el truco de Doña Petrona
Ingredientes:
- 12 huevos.
- 750 ml de leche.
- 350 g de azúcar más extra para caramelo.
- Esencia de vainilla.
- Dulce de leche común y crema chantilly.
Paso a paso:
1
Preparación del caramelo
- Hacer un caramelo en el molde de flan.
- Dejar que se enfríe y mientras preparar el postre.
2
Preparación del flan
- Romper los huevos en un bol y mezclar ligeramente.
- Agregar el azúcar y seguir mezclando constantemente.
- Agregar también la leche de a poco.
- Verter en el molde.
- Cocinar por 40 minutos a baño María en el horno.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Desmoldar y servir con dulce de leche y/o crema.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de elaboración total: 55 minutos.
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