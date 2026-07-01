La receta ideal para combatir el frío: así se hace el potaje de legumbres

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El potaje de legumbres es similar a una sopa de verduras, solo que en su mayoría está compuesto por diferentes tipos de granos con un aporte calórico más alto. Esta es una opción ideal para comer en las noches de invierno, no solo por su valor nutricional, sino porque ayuda a combatir el frío. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos sin gastar demasiado dinero. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.