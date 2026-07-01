LA NACION

La receta ideal para combatir el frío: así se hace el potaje de legumbres

Este menú es sencillo y tiene un bajo costo, por lo que se vuelve una opción ideal para cuidar el bolsillo y aun así consumir algo saludable y nutritivo

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LA NACION
El potaje de legumbres ideal para este invierno
El potaje de legumbres ideal para este invierno(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El potaje de legumbres es similar a una sopa de verduras, solo que en su mayoría está compuesto por diferentes tipos de granos con un aporte calórico más alto. Esta es una opción ideal para comer en las noches de invierno, no solo por su valor nutricional, sino porque ayuda a combatir el frío. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos sin gastar demasiado dinero. ¡Manos a la obra!

El potaje de legumbres es ideal para combatir el frío
El potaje de legumbres es ideal para combatir el frío(Fuente: UCLP)

Potaje de legumbres para comer en invierno

Ingredientes:

  • 1 lata de lentejas, garbanzos y porotos.
  • ½ cebolla.
  • ½ morrón rojo.
  • 1 tomate.
  • 100 g de carne magra.
  • 1 cda. de aceite.
  • Caldo c/n.
  • Condimentos.

Paso a paso:

1

Para el caldo

  • Una manera rápida y sencilla de preparar un caldo de verduras es utilizar los que se ofrecen en los supermercados o dietéticas.
  • Disolver dos cubos de caldo en agua y calentar a fuego medio.
2

Sofrito

  • En una olla, añadir un chorrito de aceite y calentar a fuego medio.
  • Volcar las cebollas y el morrón picados.
  • Después de cinco minutos, agregar el tomate cubeteado.
  • Condimentar.
  • Cuando la cebolla se torne transparente, añadir el caldo poco a poco.
3

Cocción

  • Añadir la carne cortada en trozos pequeños.
  • Sumar las legumbres.
  • Si preferís, también podés añadir papa o calabaza cortada en cubos.
  • Hervir hasta que la carne esté cocida.
  • Servir.
Receta del potaje de legumbres
Receta del potaje de legumbres
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Tiempo de elaboración total: 45 minutos.
  • Tip adicional: Este plato aporta hierro, potasio, magnesio, vitamina B y proteínas de alta calidad.
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