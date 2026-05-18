Santiago Giorgini enseña a hacer humita para el 25 de mayo: “El toque se lo da el queso de cabra”
El famoso cocinero mostró mediante sus redes sociales cómo hacer este plato típico del norte argentino y destacó su secreto para que quede irresistible
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El 25 de mayo es una de las fechas más importantes para la identidad argentina y, además de los eventos con música y actorales, la comida también tiene un protagonismo central. En cada casa suele prepararse algo típico de nuestra gastronomía y para ello, el cocinero Santiago Giorgini enseñó a preparar la humita en hoja de chala. Prestá atención a la guía completa y ¡manos a la obra!
Menú patriótico: la humita norteña en hoja de chala
Ingredientes:
- 6 choclos.
- 2 cebollas.
- 2 morrones rojos.
- Aceite c/n.
- Ají molido a gusto.
- Sal y pimienta a gusto.
- 200 g de queso de cabra.
- Albahaca a gusto.
Paso a paso:
1
Preparar el choclo
- Elegir los choclos y quitarles las hojas (chalas), reservándolas para el armado. Rallar el choclo con un rallador grueso hasta llegar al centro (marlo).
- Colocar los marlos en una olla con agua para hacer un caldo que servirá para la cocción.
- Cortar la cebolla y el morrón en cubitos. Saltearlos en una sartén con aceite y condimentar con sal, pimienta y ají molido.
2
Armado del relleno
- Mezclar el choclo rallado con el salteado de cebolla y morrón. Agregar el “toque” especial: queso de cabra rallado y albahaca picada.
- Para atar las humitas, se puede usar hilo de cocina o tiras de la misma chala. Para esto último, se toma una parte de la chala, se ata en la punta y luego se parte al medio para obtener tiras resistentes.
3
Armado de la humita
- Colocar las hojas de chala en forma de cruz. Poner en el centro de dos a tres cucharadas del relleno, cerrar la chala y atarla con los lazos preparados.
4
Cocción
- Existen dos opciones según la preferencia:
- Al vapor: cocinar sobre el agua donde se hirvieron los marlos durante 30 a 40 minutos.
- Clásica: sumergir las humitas directamente en el caldo o en agua hirviendo.
Tiempo de cocción: 30 minutos.
Tiempo de elaboración total: 50 minutos.
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