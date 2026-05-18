Santiago Giorgini enseña a hacer humita para el 25 de mayo: “El toque se lo da el queso de cabra”

El 25 de mayo es una de las fechas más importantes para la identidad argentina y, además de los eventos con música y actorales, la comida también tiene un protagonismo central. En cada casa suele prepararse algo típico de nuestra gastronomía y para ello, el cocinero Santiago Giorgini enseñó a preparar la humita en hoja de chala. Prestá atención a la guía completa y ¡manos a la obra!

La humita rellena es un plato típico del norte argentino que se consume en los días patrios (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Menú patriótico: la humita norteña en hoja de chala

Ingredientes:

6 choclos.

2 cebollas.

2 morrones rojos.

Aceite c/n.

Ají molido a gusto.

Sal y pimienta a gusto.

200 g de queso de cabra.

Albahaca a gusto.

Paso a paso:

1 Preparar el choclo

Elegir los choclos y quitarles las hojas ( chalas ), reservándolas para el armado. Rallar el choclo con un rallador grueso hasta llegar al centro ( marlo ).

), reservándolas para el armado. Rallar el choclo con un rallador grueso hasta llegar al centro ( ). Colocar los marlos en una olla con agua para hacer un caldo que servirá para la cocción.

Cortar la cebolla y el morrón en cubitos. Saltearlos en una sartén con aceite y condimentar con sal, pimienta y ají molido.

2 Armado del relleno

Mezclar el choclo rallado con el salteado de cebolla y morrón. Agregar el “toque” especial: queso de cabra rallado y albahaca picada .

y . Para atar las humitas, se puede usar hilo de cocina o tiras de la misma chala. Para esto último, se toma una parte de la chala, se ata en la punta y luego se parte al medio para obtener tiras resistentes.

3 Armado de la humita

Colocar las hojas de chala en forma de cruz. Poner en el centro de dos a tres cucharadas del relleno, cerrar la chala y atarla con los lazos preparados.

4 Cocción

Existen dos opciones según la preferencia:

Al vapor : cocinar sobre el agua donde se hirvieron los marlos durante 30 a 40 minutos .

: cocinar sobre el agua donde se hirvieron los marlos durante . Clásica: sumergir las humitas directamente en el caldo o en agua hirviendo.

Receta de la humita en hoja de chala

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.