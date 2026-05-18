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Santiago Giorgini enseña a hacer humita para el 25 de mayo: “El toque se lo da el queso de cabra”

El famoso cocinero mostró mediante sus redes sociales cómo hacer este plato típico del norte argentino y destacó su secreto para que quede irresistible

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El truco para que la humita te quede irresistible para el 25 de mayo
El truco para que la humita te quede irresistible para el 25 de mayo(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El 25 de mayo es una de las fechas más importantes para la identidad argentina y, además de los eventos con música y actorales, la comida también tiene un protagonismo central. En cada casa suele prepararse algo típico de nuestra gastronomía y para ello, el cocinero Santiago Giorgini enseñó a preparar la humita en hoja de chala. Prestá atención a la guía completa y ¡manos a la obra!

La humita rellena es un plato típico del norte argentino que se consume en los días patrios
La humita rellena es un plato típico del norte argentino que se consume en los días patrios(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Menú patriótico: la humita norteña en hoja de chala

Ingredientes:

  • 6 choclos.
  • 2 cebollas.
  • 2 morrones rojos.
  • Aceite c/n.
  • Ají molido a gusto.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 200 g de queso de cabra.
  • Albahaca a gusto.

Paso a paso:

1

Preparar el choclo

  • Elegir los choclos y quitarles las hojas (chalas), reservándolas para el armado. Rallar el choclo con un rallador grueso hasta llegar al centro (marlo).
  • Colocar los marlos en una olla con agua para hacer un caldo que servirá para la cocción.
  • Cortar la cebolla y el morrón en cubitos. Saltearlos en una sartén con aceite y condimentar con sal, pimienta y ají molido.
2

Armado del relleno

  • Mezclar el choclo rallado con el salteado de cebolla y morrón. Agregar el “toque” especial: queso de cabra rallado y albahaca picada.
  • Para atar las humitas, se puede usar hilo de cocina o tiras de la misma chala. Para esto último, se toma una parte de la chala, se ata en la punta y luego se parte al medio para obtener tiras resistentes.
3

Armado de la humita

  • Colocar las hojas de chala en forma de cruz. Poner en el centro de dos a tres cucharadas del relleno, cerrar la chala y atarla con los lazos preparados.
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Cocción

  • Existen dos opciones según la preferencia:
  • Al vapor: cocinar sobre el agua donde se hirvieron los marlos durante 30 a 40 minutos.
  • Clásica: sumergir las humitas directamente en el caldo o en agua hirviendo.
Receta de la humita en hoja de chala
Receta de la humita en hoja de chala

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.

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