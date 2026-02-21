La receta más simple para preparar un postre de café en apenas cinco minutos

Una receta compartida por la creadora de contenido gastronómico conocida como @Lasrecetasdemimadre propone preparar en casa un postre de café estilo caramel latte en solo cinco minutos. La combinación de flan de vainilla, leche, café soluble, azúcar y hielo permite obtener una bebida dulce y cremosa, adaptable al gusto personal, sin necesidad de maquinaria profesional.

Para muchas personas, el postre representa el cierre de una comida y un momento asociado al descanso y la sobremesa. Más allá de las opciones tradicionales como fruta, yogur o tarta, existen alternativas que combinan ingredientes habituales para crear propuestas diferentes en pocos minutos.

Un postre de café fácil y personalizable

La receta difundida en redes sociales transforma un café convencional en una bebida con textura de postre. Para su preparación se necesitan azúcar, café, leche, hielo y un flan de vainilla.

El flan de vainilla es el ingrediente secreto de esta receta

En un vaso alto se incorpora el flan junto con un chorro de leche al gusto y se bate con una espumadora de mano hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. En un recipiente aparte se disuelve café instantáneo—o café previamente preparado— con una cucharadita de azúcar y un chorrito de agua caliente, con el objetivo de mezclar hasta que quede completamente integrado.

Posteriormente, se añade hielo al vaso con la mezcla de leche y flan, y se incorpora el café disuelto, para lograr una presentación similar a la de un latte frío. La presencia del flan aporta densidad y un sabor avainillado que recuerda a los caramel latte de cafetería. No obstante, se recomienda ajustar la cantidad de café para evitar que su intensidad quede opacada por el dulzor del conjunto.

Ingredientes necesarios para el caramel latte casero

La preparación básica incluye un flan de vainilla, un chorrito de leche, dos cucharadas de café instantáneo, dos cucharadas de azúcar y un chorrito de agua caliente. Estos ingredientes pueden modificarse en proporción según la preferencia de dulzor o intensidad.

El objetivo de la receta es acercarse lo más posible a un caramel latte Freepik

Cómo lograr una versión más intensa y menos dulce

La receta admite variaciones para quienes prefieran un resultado más cercano a un café tradicional que a un postre. Se puede utilizar una variedad de café instantáneo más fuerte o reducir la cantidad de agua al disolverlo, con el fin de potenciar su sabor.

Asimismo, la cucharadita de azúcar puede sustituirse por sirope de caramelo y unas gotas de extracto de vainilla añadidas directamente al café. En cuanto al flan, es posible emplear solo una porción para mantener la cremosidad sin incrementar en exceso el dulzor, o incluso prescindir del azúcar adicional según el resultado deseado.

Por Camila Paola Sánchez Fajardo