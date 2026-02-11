Receta del té para dormir mejor que incluye cáscara de banana

El doctor Michael Breus, especialista en medicina del sueño, indicó un método infalible para elaborar una infusión rica en magnesio que prepare al cuerpo antes de ingresar en reposo. Para ello, se necesita agua caliente y cáscaras de banana.

Según Breus, en diálogo con el sitio Ladbible, la cáscara de banana contiene una fuerte dosis de magnesio que el cuerpo no puede generarla por sí solo. Por eso, el experto recomienda hervir la cáscara de la fruta en abundante agua hirviendo por, aproximadamente, 30-40 minutos hasta que el color amarillento cambie completamente a un tono amarronado.

La cáscara de banana sirve para infusiones nutritivas Freepick

“Los plátanos están cargados de magnesio, pero resulta que no es la fruta, sino la cáscara misma”, deslizó el médico, quien sugirió la creación de esta bebida nutritiva que es recomendada, solamente, para los que sufren un trastorno agudo del sueño.

La preparación de la bebida requiere de atención para que el plátano no pierda sus beneficios: “Lo que se hace es cortar el tallo, partirlo por la mitad y luego sumergirlo en agua hirviendo. Podés ver que la cáscara se volvió marrón, ¿verdad? Estuvo en remojo en agua hirviendo. Así que no es realmente té. Es básicamente agua caliente de cáscara de banana“.

La cáscara de banana, rica en fitoesteroides, antioxidantes (flavonoides), potasio, magnesio y calcio es un gran aliado nutritivo para el organismo ya que aporta nutrientes y vitaminas que no están presentes y fortalece el sistema inmunitario.

Cómo hacer la infusión a base de cáscaras de banana

Una vez ingerida la infusión, el cuerpo comenzará a alivianarse, los músculos dejarán de contraerse y la sensación de sueño estará presente para completar el proceso.

“Puedes usar esto como un ritual vespertino: podés preparar el té de cáscara de banana y tomarlo por la noche comiendo una galletita, leer un libro y simplemente relajarte”, indicó Breus, quien dio el visto bueno acerca de este método casero.

Cuál es el tipo de magnesio que ayuda a dormir mejor a las personas

El magnesio L-treonato (MgT) produjo mejoras medibles en el descanso nocturno, el rendimiento físico y la claridad mental en adultos sin trastornos clínicos del sueño, pero con dificultades autodeclaradas.

Según un estudio de una universidad estadounidense, quienes recibieron el suplemento mostraron indicadores superiores frente al grupo placebo después de tres semanas de uso.

Los distintos alimentos que contienen magnesio IA

El MgT es una forma de magnesio desarrollada para mejorar su llegada al sistema nervioso central. El ensayo citado por el NIH expuso que este compuesto puede cruzar la barrera hematoencefálica, una membrana selectiva y protectora que separa la sangre del cerebro, con mayor eficiencia que otras sales del mineral.

De acuerdo con la investigación, esta capacidad explicaría su impacto en parámetros del sueño y el desempeño diurno. El estudio evaluó a adultos de entre 35 y 55 años con dificultades para dormir no clasificadas como patología. A lo largo de 21 días, los participantes recibieron este tipo de mineral o un placebo, según el grupo en el que estaba, en un régimen de un gramo diario.