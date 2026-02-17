El famoso chef de 4 años que muestra la receta ideal para hacer dumplings y festejar el Año Nuevo Chino

Los dumplings son unos bocados de masa rellenos que se cuecen al vapor o con agua en una sartén. Es una comida típica de la costa del Pacífico de Asia y que se volvió popular en Occidente gracias a las olas inmigratorias y la viralización en las redes sociales. Al ser un plato famoso, el chef de cuatro años, reconocido en Instagram por la página Cooking for Levi, hizo esta receta con motivo del Año Nuevo Chino que se celebra en todo el mundo este 17 de febrero. Aprendé cómo realizar el paso a paso para replicar estos bollos en casa.

Los dumplings tienen diferentes rellenos y se comen con los palillos de madera. Además, la harina puede variar según el tipo y se incluye la de trigo, tapioca o maíz. Es una costumbre gastronómica con historia que todavía sigue vigente y cada año gana más adeptos.

El dumpling es un tipo de bocado relleno el cual se cocina al vapor o directamente en una sartén (Fuente: Pexels)

Receta de los dumplings perfectos para el Año Nuevo Chino

Ingredientes:

Para la masa

250 g de harina de trigo 0000.

170 g de agua caliente.

5 g de sal.

Para el relleno

500 g de carne picada de cerdo.

2 zanahorias picadas.

1 puño de repollo picado finamente.

Paso a paso:

1 Para hacer la masa

En un bol mezclá la harina y la sal.

Incorporá poco a poco el agua caliente (a una temperatura que te permita amasar sin quemarte).

Formá el bollo de masa lisa y dejalo descansar por 30 minutos cubierto con un paño.

2 Preparación del relleno

En un recipiente, mezclá la carne picada con la zanahoria y el repollo picado.

Añadí sal y condimentos a gusto.

Cociná el relleno en una sartén hasta que la carne quede bien cocida.

Mientras se enfría el relleno, armá un cilindro con el bollo de la masa y cortá bollos pequeños; estíralos como una tapa de empanada en forma circular.

3 Para hacer los dumplings

Colocá el relleno en el centro del disco y mojá con agua los bordes.

Uní los extremos y cerrá con el diseño típico de dumpling.

Cuando tengas todos los bocados listos, colocalos en una sartén limpia, volcá dos vasos de agua tibia y tapá.

Dejá que se cocine a fuego medio. Controlá que no se queme la masa.

Una vez hechos, servir.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

Tips adicionales: para acompañar los dumplings, podés embeberlos en salsa de soja y hacer más tradicional tu cena china.