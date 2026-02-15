Receta viral del sándwich de morrón para reemplazar la harina: listo en 10 minutos
Aprendé cómo replicar este paso a paso que se volvió tendencia en las redes sociales y que solo lleva un ingrediente principal; si sos de aquellos que quiere evitar la harina, guardá esta guía
- 2 minutos de lectura'
En las redes sociales existen consejos y recetas que para muchos pueden resultar “alocadas”, pero que rápidamente se vuelven tendencia y pasan a ser una opción gastronómica para sacar del apuro a más de una persona. Entre las que se volvieron tendencia se encuentra el sándwich de morrón, que sirve para reemplazar la harina del pan tradicional. Descubrí cómo replicarlo en casa y probar esta nueva y polémica versión culinaria.
Sándwich de morrón bajo en hidratos
Ingredientes:
- 1 morrón grande.
- 2 fetas de queso de máquina.
- 2 fetas de jamón cocido.
- 100 g de queso crema.
- Nueces c/n.
- 3 hojas de lechuga criolla.
Paso a paso:
Preparación del morrón
- Lavá bien este vegetal, por fuera y por dentro.
- Cortá en dos el morrón.
- Quitá las semillas y las ranuras donde están adheridas, debe quedar liso.
- Una vez limpo, secalo con papel de servilleta.
Para el relleno
- Untá queso crema en el interior de ambas capas del morrón.
- Añadí las nueces picadas.
- Colocá las hojas de lechuga.
- Repartí las fetas de queso y jamón.
- Armá el sándwich.
- Servir.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tips adicionales: para el relleno podés jugar con las opciones que más te gusten. Hay quienes copian los sándwich de miga y utilizan pollo y mayonesa. Es a elección de cada uno y el sabor puede variar.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.