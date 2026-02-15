LA NACION

Receta viral del sándwich de morrón para reemplazar la harina: listo en 10 minutos

Aprendé cómo replicar este paso a paso que se volvió tendencia en las redes sociales y que solo lleva un ingrediente principal; si sos de aquellos que quiere evitar la harina, guardá esta guía

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cómo hacer el sándwich de morrón que se volvió tendencia en las redes
Cómo hacer el sándwich de morrón que se volvió tendencia en las redes(Fuente: Instagram/@facugenovese)

En las redes sociales existen consejos y recetas que para muchos pueden resultar “alocadas”, pero que rápidamente se vuelven tendencia y pasan a ser una opción gastronómica para sacar del apuro a más de una persona. Entre las que se volvieron tendencia se encuentra el sándwich de morrón, que sirve para reemplazar la harina del pan tradicional. Descubrí cómo replicarlo en casa y probar esta nueva y polémica versión culinaria.

El sádwich de morrón sirve para reemplazar la harina y tener un almuerzo saludable
El sádwich de morrón sirve para reemplazar la harina y tener un almuerzo saludable(Fuente: tiktok - @daisitrouilhzarza)

Sándwich de morrón bajo en hidratos

Ingredientes:

  • 1 morrón grande.
  • 2 fetas de queso de máquina.
  • 2 fetas de jamón cocido.
  • 100 g de queso crema.
  • Nueces c/n.
  • 3 hojas de lechuga criolla.

Paso a paso:

1

Preparación del morrón

  • Lavá bien este vegetal, por fuera y por dentro.
  • Cortá en dos el morrón.
  • Quitá las semillas y las ranuras donde están adheridas, debe quedar liso.
  • Una vez limpo, secalo con papel de servilleta.
2

Para el relleno

  • Untá queso crema en el interior de ambas capas del morrón.
  • Añadí las nueces picadas.
  • Colocá las hojas de lechuga.
  • Repartí las fetas de queso y jamón.
  • Armá el sándwich.
  • Servir.
Así se prepara un sádwich de morrón
Así se prepara un sádwich de morrón

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tips adicionales: para el relleno podés jugar con las opciones que más te gusten. Hay quienes copian los sándwich de miga y utilizan pollo y mayonesa. Es a elección de cada uno y el sabor puede variar.

LA NACION