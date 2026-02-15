Receta viral del sándwich de morrón para reemplazar la harina: listo en 10 minutos

En las redes sociales existen consejos y recetas que para muchos pueden resultar “alocadas”, pero que rápidamente se vuelven tendencia y pasan a ser una opción gastronómica para sacar del apuro a más de una persona. Entre las que se volvieron tendencia se encuentra el sándwich de morrón, que sirve para reemplazar la harina del pan tradicional. Descubrí cómo replicarlo en casa y probar esta nueva y polémica versión culinaria.

El sádwich de morrón sirve para reemplazar la harina y tener un almuerzo saludable (Fuente: tiktok - @daisitrouilhzarza)

Sándwich de morrón bajo en hidratos

Ingredientes:

1 morrón grande.

2 fetas de queso de máquina.

2 fetas de jamón cocido.

100 g de queso crema.

Nueces c/n.

3 hojas de lechuga criolla.

Paso a paso:

1 Preparación del morrón

Lavá bien este vegetal, por fuera y por dentro.

Cortá en dos el morrón.

Quitá las semillas y las ranuras donde están adheridas, debe quedar liso.

Una vez limpo, secalo con papel de servilleta.

2 Para el relleno

Untá queso crema en el interior de ambas capas del morrón.

Añadí las nueces picadas.

Colocá las hojas de lechuga.

Repartí las fetas de queso y jamón.

Armá el sándwich.

Servir.

Así se prepara un sádwich de morrón

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tips adicionales: para el relleno podés jugar con las opciones que más te gusten. Hay quienes copian los sándwich de miga y utilizan pollo y mayonesa. Es a elección de cada uno y el sabor puede variar.