Tres recetas deliciosas y exprés para hacer con niños y comer en la mañana de Navidad

Compartir la cocina con nuestros hijos es un momento especial que se guardará en nuestra memoria para siempre. Es un tiempo de aprendizaje y diversión mutua y qué mejor que ponerlo en práctica para preparar delicias que degustar en la mañana de Navidad, cuando sea hora de abrir los regalos y ver sus rostros de sorpresa. Por ello te sugerimos tres ideas fáciles, deliciosas y exprés que no podés dejar pasar.

Animate a compartir con tus hijos un momento especial y prepará junto a ellos recetas navideñas para abrir los regalos el 25 a la mañana (Fuente: Pexels)

Navidad dulce: las recetas ricas para hacer con tus hijos en simples pasos

1. Galletitas de jengibre tradicionales

Ingredientes:

200 g de harina 000.

150 g de manteca pomada sin sal.

2 huevos.

1 cucharadita de jengibre en polvo o de ralladura de jengibre.

1 cucharada de estevia.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Paso a paso:

1 Preparación de la mezcla

Batí en un bol los huevos junto con la estevia y la manteca pomada. Formá una mezcla homogénea.

Añadí el jengibre y revolvé.

Incorporá la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato.

Formá un bollo y amasá.

2 Armado de las galletitas

Dejá reposar el bollo por 25 minutos en la heladera.

Transcurrido el tiempo, cortá las masitas con moldes de temática navideña.

Colocá las galletitas en una bandeja para horno previamente pincelada con manteca o aceite.

Enviá la preparación a cocción en un horno a temperatura de 180 °C.

Una vez que estén listas, decorá con chocolate, confites y glaseado.

Galletita de jengibre para Navidad

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.

2. Budín de yogur

Ingredientes:

1 yogur natural.

1/4 de taza de aceite de girasol.

150 g de azúcar.

2 tazas colmadas de harina leudante.

3 huevos.

1 pizca de sal.

Ralladura de 1 naranja.

150 g de nueces picadas.

150 g de chips de chocolate.

Chocolate blanco para cubrir la superficie.

Paso a paso:

1 Preparación d ela mezcla

En un bol batí los huevos y el azúcar hasta formar una mezcla densa, a punto letra.

Añadí el aceite y revolvé enérgicamente. Incorporá el yogur lentamente.

Agregá las nueces, la ralladura de naranja y los chips de chocolate.

Poco a poco incorporá la harina y batí hasta que se forme una mezcla entre espesa y líquida.

Si es necesario, añadí un chorrito de leche o agua.

2 Cocción

Volcá la mezcla del budín en un molde previamente enharinado y pincelado con aceite.

Llevá a cocción a un horno precalentado a 180 °C.

Antes de retirarlo del horno, pinchá el medio con un palillo de madera para corroborar que esté listo.

Desmoldar en frío.

Derretir a baño María el chocolate y esparcirlo por la superficie.

Budín de frutos secos para Navidad

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.

3. Trufas de chocolate

Ingredientes:

200 g de chocolate amargo cacao 70%.

120 de crema de leche.

40 g de manteca.

Cacao en polvo sin azúcar c/n.

Paso a paso:

1 Para la crema de chocolate

Calentá la crema de leche en una olla sin hervir.

Volcá la crema en un bol con el chocolate amargo trozado.

Batí con un batidor de alambre manual de manera enérgica sin que se formen grumos.

Una vez que la pasta quede homogénea, añadí la manteca y continuá con el proceso de batido.

Colocá un papel film sobre la crema de chocolate, que toque la superficie. Llevala a la heladera.

2 Armado de las trufas

Después de una hora, retirá la crema de la heladera y con una cuchara ayudate a darle forma a las trufas.

Cuando las bolitas queden litas, repasalas por el cacao amargo hasta que queden bien cubiertas.

Envialas a la heladera hasta consumir.

Cómo hacer trufas de chocolate fáciles

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 20 minutos.