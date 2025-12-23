LA NACION

Tres recetas deliciosas y exprés para hacer con niños y comer en la mañana de Navidad

Agendá estas ideas que podés poner en práctica con los chicos y animarlos a experimentar en la cocina y descubrir una forma de ocio nueva

Tres ideas para cocinar con los niños y compartir en la mañana de Navidad
Compartir la cocina con nuestros hijos es un momento especial que se guardará en nuestra memoria para siempre. Es un tiempo de aprendizaje y diversión mutua y qué mejor que ponerlo en práctica para preparar delicias que degustar en la mañana de Navidad, cuando sea hora de abrir los regalos y ver sus rostros de sorpresa. Por ello te sugerimos tres ideas fáciles, deliciosas y exprés que no podés dejar pasar.

Navidad dulce: las recetas ricas para hacer con tus hijos en simples pasos

1. Galletitas de jengibre tradicionales

Ingredientes:

  • 200 g de harina 000.
  • 150 g de manteca pomada sin sal.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharadita de jengibre en polvo o de ralladura de jengibre.
  • 1 cucharada de estevia.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Paso a paso:

1

Preparación de la mezcla

  • Batí en un bol los huevos junto con la estevia y la manteca pomada. Formá una mezcla homogénea.
  • Añadí el jengibre y revolvé.
  • Incorporá la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato.
  • Formá un bollo y amasá.
2

Armado de las galletitas

  • Dejá reposar el bollo por 25 minutos en la heladera.
  • Transcurrido el tiempo, cortá las masitas con moldes de temática navideña.
  • Colocá las galletitas en una bandeja para horno previamente pincelada con manteca o aceite.
  • Enviá la preparación a cocción en un horno a temperatura de 180 °C.
  • Una vez que estén listas, decorá con chocolate, confites y glaseado.
Galletita de jengibre para Navidad
Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.

2. Budín de yogur

Ingredientes:

  • 1 yogur natural.
  • 1/4 de taza de aceite de girasol.
  • 150 g de azúcar.
  • 2 tazas colmadas de harina leudante.
  • 3 huevos.
  • 1 pizca de sal.
  • Ralladura de 1 naranja.
  • 150 g de nueces picadas.
  • 150 g de chips de chocolate.
  • Chocolate blanco para cubrir la superficie.

Paso a paso:

1

Preparación d ela mezcla

  • En un bol batí los huevos y el azúcar hasta formar una mezcla densa, a punto letra.
  • Añadí el aceite y revolvé enérgicamente. Incorporá el yogur lentamente.
  • Agregá las nueces, la ralladura de naranja y los chips de chocolate.
  • Poco a poco incorporá la harina y batí hasta que se forme una mezcla entre espesa y líquida.
  • Si es necesario, añadí un chorrito de leche o agua.
2

Cocción

  • Volcá la mezcla del budín en un molde previamente enharinado y pincelado con aceite.
  • Llevá a cocción a un horno precalentado a 180 °C.
  • Antes de retirarlo del horno, pinchá el medio con un palillo de madera para corroborar que esté listo.
  • Desmoldar en frío.
  • Derretir a baño María el chocolate y esparcirlo por la superficie.
Budín de frutos secos para Navidad
Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.

3. Trufas de chocolate

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate amargo cacao 70%.
  • 120 de crema de leche.
  • 40 g de manteca.
  • Cacao en polvo sin azúcar c/n.

Paso a paso:

1

Para la crema de chocolate

  • Calentá la crema de leche en una olla sin hervir.
  • Volcá la crema en un bol con el chocolate amargo trozado.
  • Batí con un batidor de alambre manual de manera enérgica sin que se formen grumos.
  • Una vez que la pasta quede homogénea, añadí la manteca y continuá con el proceso de batido.
  • Colocá un papel film sobre la crema de chocolate, que toque la superficie. Llevala a la heladera.
2

Armado de las trufas

  • Después de una hora, retirá la crema de la heladera y con una cuchara ayudate a darle forma a las trufas.
  • Cuando las bolitas queden litas, repasalas por el cacao amargo hasta que queden bien cubiertas.
  • Envialas a la heladera hasta consumir.
Cómo hacer trufas de chocolate fáciles
Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 20 minutos.

