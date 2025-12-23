Tres recetas deliciosas y exprés para hacer con niños y comer en la mañana de Navidad
Agendá estas ideas que podés poner en práctica con los chicos y animarlos a experimentar en la cocina y descubrir una forma de ocio nueva
Compartir la cocina con nuestros hijos es un momento especial que se guardará en nuestra memoria para siempre. Es un tiempo de aprendizaje y diversión mutua y qué mejor que ponerlo en práctica para preparar delicias que degustar en la mañana de Navidad, cuando sea hora de abrir los regalos y ver sus rostros de sorpresa. Por ello te sugerimos tres ideas fáciles, deliciosas y exprés que no podés dejar pasar.
Navidad dulce: las recetas ricas para hacer con tus hijos en simples pasos
1. Galletitas de jengibre tradicionales
Ingredientes:
- 200 g de harina 000.
- 150 g de manteca pomada sin sal.
- 2 huevos.
- 1 cucharadita de jengibre en polvo o de ralladura de jengibre.
- 1 cucharada de estevia.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.
Paso a paso:
Preparación de la mezcla
- Batí en un bol los huevos junto con la estevia y la manteca pomada. Formá una mezcla homogénea.
- Añadí el jengibre y revolvé.
- Incorporá la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato.
- Formá un bollo y amasá.
Armado de las galletitas
- Dejá reposar el bollo por 25 minutos en la heladera.
- Transcurrido el tiempo, cortá las masitas con moldes de temática navideña.
- Colocá las galletitas en una bandeja para horno previamente pincelada con manteca o aceite.
- Enviá la preparación a cocción en un horno a temperatura de 180 °C.
- Una vez que estén listas, decorá con chocolate, confites y glaseado.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 55 minutos.
2. Budín de yogur
Ingredientes:
- 1 yogur natural.
- 1/4 de taza de aceite de girasol.
- 150 g de azúcar.
- 2 tazas colmadas de harina leudante.
- 3 huevos.
- 1 pizca de sal.
- Ralladura de 1 naranja.
- 150 g de nueces picadas.
- 150 g de chips de chocolate.
- Chocolate blanco para cubrir la superficie.
Paso a paso:
Preparación d ela mezcla
- En un bol batí los huevos y el azúcar hasta formar una mezcla densa, a punto letra.
- Añadí el aceite y revolvé enérgicamente. Incorporá el yogur lentamente.
- Agregá las nueces, la ralladura de naranja y los chips de chocolate.
- Poco a poco incorporá la harina y batí hasta que se forme una mezcla entre espesa y líquida.
- Si es necesario, añadí un chorrito de leche o agua.
Cocción
- Volcá la mezcla del budín en un molde previamente enharinado y pincelado con aceite.
- Llevá a cocción a un horno precalentado a 180 °C.
- Antes de retirarlo del horno, pinchá el medio con un palillo de madera para corroborar que esté listo.
- Desmoldar en frío.
- Derretir a baño María el chocolate y esparcirlo por la superficie.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de elaboración total: 55 minutos.
3. Trufas de chocolate
Ingredientes:
- 200 g de chocolate amargo cacao 70%.
- 120 de crema de leche.
- 40 g de manteca.
- Cacao en polvo sin azúcar c/n.
Paso a paso:
Para la crema de chocolate
- Calentá la crema de leche en una olla sin hervir.
- Volcá la crema en un bol con el chocolate amargo trozado.
- Batí con un batidor de alambre manual de manera enérgica sin que se formen grumos.
- Una vez que la pasta quede homogénea, añadí la manteca y continuá con el proceso de batido.
- Colocá un papel film sobre la crema de chocolate, que toque la superficie. Llevala a la heladera.
Armado de las trufas
- Después de una hora, retirá la crema de la heladera y con una cuchara ayudate a darle forma a las trufas.
- Cuando las bolitas queden litas, repasalas por el cacao amargo hasta que queden bien cubiertas.
- Envialas a la heladera hasta consumir.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora y 20 minutos.
