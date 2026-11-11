Luciano García, pastelero, reveló el secreto para hacer medialunas de manteca perfectas en casa

Las medialunas de manteca son uno de los grandes clásicos de las panaderías argentinas. Doradas por fuera, tiernas por dentro y con ese sabor dulce tan característico, se convirtieron en una de las opciones favoritas para acompañar el desayuno o la merienda. Aunque muchas personas creen que conseguir esa textura es una tarea reservada para profesionales, el pastelero Luciano García compartió una receta para prepararlas en casa y lograr un resultado similar al de las panaderías, con ingredientes fáciles de conseguir y algunos secretos que hacen la diferencia.

El especialista explicó mediante sus redes sociales (Instagram: @lucianogarciapastelero) que uno de los aspectos fundamentales está en la elección de las harinas, la calidad de la manteca y el respeto por los tiempos de descanso.

Cómo hacer medialunas de manteca en casa

La receta combina harina 000 y 0000 en partes iguales. Según García, esta mezcla permite obtener una masa con la elasticidad necesaria para estirarla y realizar los pliegues sin que se rompa, algo indispensable para conseguir una textura aireada.

Cómo hacer medialunas de manteca en casa (Foto: Instagram @lucianogarciapastelero)

Ingredientes

Para la masa:

300 g de harina 000.

300 g de harina 0000.

100 g de azúcar.

10 g de sal.

10 g de levadura fresca.

1 cucharada de miel.

2 huevos.

225 ml de leche.

Esencia de vainilla, a gusto.

250 g de manteca para el empaste.

Para pincelar:

1 huevo.

100 ml de leche.

Un poco de azúcar o crema de leche (opcional).

Paso a paso para preparar las medialunas

Mezclar los ingredientes . Colocar ambas harinas en un recipiente junto con el azúcar, la sal, la levadura, la miel, los huevos y la esencia de vainilla. Incorporar la leche de a poco.

. Colocar ambas harinas en un recipiente junto con el azúcar, la sal, la levadura, la miel, los huevos y la esencia de vainilla. Incorporar la leche de a poco. Amasar . Trabajar la preparación hasta conseguir una masa suave, uniforme y ligeramente húmeda.

. Trabajar la preparación hasta conseguir una masa suave, uniforme y ligeramente húmeda. Dejar reposar . Cubrir la masa y llevarla a la heladera durante una hora para facilitar el estirado.

. Cubrir la masa y llevarla a la heladera durante una hora para facilitar el estirado. Preparar el empaste . Colocar los 250 gramos de manteca entre dos hojas de papel manteca y estirarla hasta formar un rectángulo parejo.

. Colocar los 250 gramos de manteca entre dos hojas de papel manteca y estirarla hasta formar un rectángulo parejo. Incorporar la manteca . Estirar la masa, ubicar el empaste en el centro y envolverlo por completo.

. Estirar la masa, ubicar el empaste en el centro y envolverlo por completo. Realizar los pliegues . Hacer una vuelta simple, refrigerar durante una hora y luego realizar una vuelta doble para formar las capas.

. Hacer una vuelta simple, refrigerar durante una hora y luego realizar una vuelta doble para formar las capas. Cortar los triángulos . Estirar nuevamente la masa y dividirla en triángulos de aproximadamente 60 gramos cada uno.

. Estirar nuevamente la masa y dividirla en triángulos de aproximadamente 60 gramos cada uno. Formar las medialunas . Enrollar cada triángulo desde la parte más ancha hacia la punta, dejando el extremo debajo.

. Enrollar cada triángulo desde la parte más ancha hacia la punta, dejando el extremo debajo. Dejar reposar en frío . Distribuir las piezas sobre una placa ligeramente aceitada y llevarlas a la heladera hasta el día siguiente.

. Distribuir las piezas sobre una placa ligeramente aceitada y llevarlas a la heladera hasta el día siguiente. Pincelar y hornear. Pintar con la mezcla de huevo y leche. Cocinar cinco minutos a 190 °C y luego bajar a 180 °C durante unos siete minutos más, hasta que estén doradas.

Los secretos para conseguir medialunas como las de panadería

Uno de los consejos más importantes de Luciano García es evitar que la manteca se derrita durante el laminado. Para eso, recomienda trabajarla a una temperatura aproximada de entre 12 y 15 °C, cuando mantiene una consistencia flexible que permite realizar los pliegues sin romper la masa.

Otro aspecto fundamental es respetar los descansos en frío. En lugar de utilizar una gran cantidad de levadura para acelerar el proceso, el pastelero apuesta por una fermentación lenta, que contribuye al desarrollo del sabor y a la textura final.

Con estas recomendaciones, es posible preparar medialunas caseras que conserven las características de las panaderías tradicionales.