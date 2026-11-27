Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
A pocos días de celebrar la Nochebuena y la Navidad, en las redes sociales los cocineros empezaron a probar y experimentar con diferentes recetas de pan dulce, el protagonista de las Fiestas. Una curiosa influencer diseñó uno que lleva cookies y está relleno de Nutella. Seguí la guía completa para cocinarlo en tu casa y sorprender a tu familia.
Ingredientes:
Para la masa de fermento
Para la masa principal
Para el sabor y el aroma
Paso a paso:
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.