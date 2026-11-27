A pocos días de celebrar la Nochebuena y la Navidad, en las redes sociales los cocineros empezaron a probar y experimentar con diferentes recetas de pan dulce, el protagonista de las Fiestas. Una curiosa influencer diseñó uno que lleva cookies y está relleno de Nutella. Seguí la guía completa para cocinarlo en tu casa y sorprender a tu familia.

Pan dulce de cookies y Nutella para Navidad

Ingredientes:

Para la masa de fermento

60 g de harina 0000.

60 g de leche entera tibia.

15 g de levadura fresca.

1 cucharadita de azúcar o miel.

Para la masa principal

400 g de harina 0000.

110 de agua.

1 pizca de sal.

110 de azúcar.

110 de manteca.

4 huevos medianos.

200 g de cookies.

Nutella c/n.

Para el sabor y el aroma

2 cucharadas de miel.

Ralladura de 1 naranja.

1 cucharadita de esencia de vainilla y otra de agua de azahar.

Paso a paso:

1 Masa de fermento

En un recipiente disolvé la levadura en la leche tibia y añadí la harina.

Volcá una cucharadita de azúcar o miel y cubrí la preparación.

Esperá a que crezca el doble.

2 Mix de aroma

En un pequeño recipiente mezclá la miel con la esencia de vainilla, el agua de azahar y la ralladura de naranja.

Dejá reposar.

3 Preparación de la masa principal

Sobre la mesada formá una corona con la harina.

En el centro rompé los huevos, añadí el mix de aroma.

Mezclá con un tenedor sin romper la corona.

Añadí el azúcar y la pizca de sal.

Colocá la mezcla de levadura.

Poco a poco integrá la harina de los bordes y formá lentamente el bollo.

Amasá hasta lograr un bollo uniforme y elástico.

Si es necesario, agregá agua a medida que hacés el proceso.

Cuando tengas el bollo listo, dejalo reposar cubierto con un papel film en un lugar seco y que no haya corriente de aire. Un tip importante: es mejor hacer el pan dulce de día, así aprovechamos el calor del ambiente y la masa crece más rápido.

es mejor hacer el pan dulce de día, así aprovechamos el calor del ambiente y la masa crece más rápido. Después de una hora de reposo, estirá la masa y colocá la manteca cortada en trozos.

Cuando tengas el bollo nuevamente enmantecado, añadí las cookies rotas y dejalo descansar cubierto por un papel film por una hora más.

Cómo hacer pan dulce casero

4 Cocción

Enmantecá un molde de pan dulce de medio kilo.

Formá un bollo y colocalo en el molde de pan dulce.

Esperá 40 minutos hasta que crezca.

Cuando haya doblegado su tamaño, cortá con un cuchillo el centro en forma de cruz. Pincelá con manteca derretida, leche o yema de huevo y envialo a cocción a un horno precalentado a 190 °C.

Cuando esté listo y frío, cortá en el centro y rellená con Nutella.

Pan dulce relleno de cookies y nutella - @AgusVivesBakes