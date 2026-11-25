Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Las galletitas de jengibre son parte de la identidad de la Navidad en los países del hemisferio norte, donde es invierno justo para esta fecha. Sin embargo, en el sur también se volvieron una tradición infaltable por su sabor único y figuras especiales. Aprendé cómo hacerlas de forma casera, pero con un toque más sano, sin harina ni azúcar.
Ingredientes:
Paso a paso:
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 55 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.