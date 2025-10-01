Sin harina ni azúcar: el arrollado saludable para los golosos
Descubrí este manjar hecho a base de nuez que puede convertirse en tu nueva tentación después del almuerzo o la cena
2 minutos de lectura
El arrollado sin harina ni azúcar es una opción saludable para aquellos que aman comer alimentos dulces, pero que deben cuidar su salud o que prefieren disminuir el exceso de carbohidratos. Este postre es ideal porque su masa está hecha a base de nuez, lo que también la hace accesible para las personas que no pueden comer con gluten. Enterate cómo hacerla en simples pasos y sorprender a tus amigos y familiares.
Arrollado dulce sin harina: el manjar saludable que no querrás parar de comer
Ingredientes:
Para la masa
- 6 huevos.
- 3 cucharadas de estevia.
- 250 g de harina de nuez.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
Para el relleno
- 8 cucharadas de dulce de leche repostero light.
- 4 cucharadas de queso crema.
Paso a paso:
- Separar las claras de las yemas. En un bowl batir a punto nieve las claras. Deben ganar una consistencia firme.
- En un recipiente extra, batí las yemas y la estevia hasta formar una mezcla espumosa.
- Agregar a las yemas la harina de nuez y el polvo de hornear, alternando con las claras batidas a nieve. Hacelo con movimientos envolventes para que el volumen de la preparación no disminuya.
- En una bandeja previamente forrada con papel manteca volcá la masa y esparcila de forma pareja. Llevá la preparación al horno a una temperatura de 180° C por al menos 15 minutos.
- Una vez que esté listo, retirar el pionono de la fuente y darlo vuelta sobre un repasador, con el papel manteca hacia arriba.
- Sacá el papel manteca con cuidado y esperá a que se enfríe. Mientras, mezclá el dulce de leche y el queso crema.
- Esparcí el relleno por la superficie y armá el pionono.
Tiempo de cocción: entre 15 y 18 minutos, según el horno.
Tiempo de preparación total: 30 minutos.
