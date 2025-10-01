Sin harina ni azúcar: el arrollado saludable para los golosos

El arrollado sin harina ni azúcar es una opción saludable para aquellos que aman comer alimentos dulces, pero que deben cuidar su salud o que prefieren disminuir el exceso de carbohidratos. Este postre es ideal porque su masa está hecha a base de nuez, lo que también la hace accesible para las personas que no pueden comer con gluten. Enterate cómo hacerla en simples pasos y sorprender a tus amigos y familiares.

El pionono es un postre tradicional argentino que combina una masa muy fina con un relleno de dulce de leche geckophotos - (Fuente: iStock - Joao Mello)

Arrollado dulce sin harina: el manjar saludable que no querrás parar de comer

Ingredientes:

Para la masa

6 huevos.

3 cucharadas de estevia.

250 g de harina de nuez.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Para el relleno

8 cucharadas de dulce de leche repostero light.

4 cucharadas de queso crema.

Paso a paso:

Separar las claras de las yemas. En un bowl batir a punto nieve las claras. Deben ganar una consistencia firme.

las claras. Deben ganar una consistencia firme. En un recipiente extra, batí las yemas y la estevia hasta formar una mezcla espumosa.

Agregar a las yemas la harina de nuez y el polvo de hornear, alternando con las claras batidas a nieve. Hacelo con movimientos envolventes para que el volumen de la preparación no disminuya.

para que el volumen de la preparación no disminuya. En una bandeja previamente forrada con papel manteca volcá la masa y esparcila de forma pareja. Llevá la preparación al horno a una temperatura de 180° C por al menos 15 minutos.

por al menos 15 minutos. Una vez que esté listo, retirar el pionono de la fuente y darlo vuelta sobre un repasador, con el papel manteca hacia arriba.

Sacá el papel manteca con cuidado y esperá a que se enfríe. Mientras, mezclá el dulce de leche y el queso crema.

Esparcí el relleno por la superficie y armá el pionono.

Paso a paso: pionono sin harina refinada

Tiempo de cocción: entre 15 y 18 minutos, según el horno.

Tiempo de preparación total: 30 minutos.