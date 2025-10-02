Adiós amasado: cómo hacer la tarta de pistacho casera que es furor en las redes

Argentina atraviesa el inicio de la primavera y los días cálidos invitan a preparar platos frescos y sin que requieran la utilización del horno. Si estás por concretar una reunión familiar o con amigos, podés convertirte en protagonista con la tarta de pistachos que es tendencia por su fácil preparación. Incluso no requiere amasado y queda lista en pocos minutos. Aprendé cómo replicarla.

El pistacho se volvió furor en la gastronomía de occidente. Si bien este fruto seco proviene de Oriente Medio, ganó popularidad en diferentes países porque de él se obtiene una crema sabrosa y combinable con diferentes alimentos, en especial en la pastelería.

La tarta con crema de pistacho y base de galletitas es una buena opción para que compartas en una reunión familiar o con amigos (Fuente: Pexels)

Tarta de pistachos: la nueva tendencia que no podés dejar pasar

Ingredientes:

1 paquete de galletitas de chocolate.

100 g de pasta de pistacho.

100 g de queso crema.

450 g de crema de leche.

80 g de azúcar impalpable.

50 g de granos de pistacho.

Paso a paso:

Montá la crema a punto chantillí. Recordá que debe estar bien fría para que se forme más rápido.

Añadí la azúcar impalpable y mezclá.

Incorporá el queso crema y la pasta de pistacho. Homogeneizá todo.

Dejá reposar el relleno en la heladera.

Mientras, en una fuente rectangular armá una base de galletitas de chocolate y también cubrí los laterales. Si preferís, remojalas previamente en leche.

Volcá el relleno y esparcilo por la tarta.

Triturá los granos de pistacho y espolvoreá encima de la tarta.

Enviá la preparación a la heladera hasta servir.

Cómo hacer la tarta de pistacho (similar a la chocotorta)

Tiempo de preparación total: 20 minutos.

Tips adicionales:

Esta tarta es similar a la chocotorta. Sin embargo, podés triturar las galletitas y añadir a la masa 50 g de manteca derretida. Esta preparación es ideal para formar una base firme donde colocar después el relleno.