Cómo replicar las torrejas españolas en 20 minutos y tener un desayuno hipernutritivo

Las torrejas o torrijas nacieron en el siglo IV o V durante el Imperio romano, donde se preparaba un plato similar con una masa empanada con leche y miel. Durante la Edad Media evolucionó y en los países de origen latino, específicamente en España y Francia, se volvieron muy populares. En la actualidad su receta tiene amplias variedades y aquí te sugerimos un método sencillo para que puedas aplicarlo en casa, sin que te demande más de 20 minutos.

Torrejas con sabor a España: el desayuno nutritivo para empezar el día

Ingredientes:

8 rodajas de pan lactal.

100 cc de leche.

6 cucharadas de azúcar.

2 huevos.

Ralladura de piel de 1 naranja.

Aceite c/n para freír.

30 g de manteca.

2 cucharaditas de canela.

Paso a paso:

Quitale los bordes al pan lactal y remojar las rodajas en la leche mezclada con dos cucharadas de azúcar.

Batir los huevos con la ralladura de naranja.

Pasar las rodajas de pan por los huevos. Escurrilas ligeramente y freilas en aceite y la manteca (deben estar bien calientes).

Espolvoreá el resto del azúcar y la canela. Servir tibias.

Cómo hacer las torrejas españolas en simples pasos

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 20 minutos.

Tips adicionales:

Si querés darle un toque especial a las torrejas , podés añadir unas gotitas de cualquier licor.

Los amantes de las cosas dulces pueden sumarle una bocha de helado si las comen por la tarde.