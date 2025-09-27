Cómo replicar las torrejas españolas en 20 minutos y tener un desayuno hipernutritivo
Enterate cómo llevar a cabo esta receta tradicional ibérica, rica en proteínas y que rinden cuatro porciones
Las torrejas o torrijas nacieron en el siglo IV o V durante el Imperio romano, donde se preparaba un plato similar con una masa empanada con leche y miel. Durante la Edad Media evolucionó y en los países de origen latino, específicamente en España y Francia, se volvieron muy populares. En la actualidad su receta tiene amplias variedades y aquí te sugerimos un método sencillo para que puedas aplicarlo en casa, sin que te demande más de 20 minutos.
Torrejas con sabor a España: el desayuno nutritivo para empezar el día
Ingredientes:
- 8 rodajas de pan lactal.
- 100 cc de leche.
- 6 cucharadas de azúcar.
- 2 huevos.
- Ralladura de piel de 1 naranja.
- Aceite c/n para freír.
- 30 g de manteca.
- 2 cucharaditas de canela.
Paso a paso:
- Quitale los bordes al pan lactal y remojar las rodajas en la leche mezclada con dos cucharadas de azúcar.
- Batir los huevos con la ralladura de naranja.
- Pasar las rodajas de pan por los huevos. Escurrilas ligeramente y freilas en aceite y la manteca (deben estar bien calientes).
- Espolvoreá el resto del azúcar y la canela. Servir tibias.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de preparación total: 20 minutos.
Tips adicionales:
- Si querés darle un toque especial a las torrejas, podés añadir unas gotitas de cualquier licor.
- Los amantes de las cosas dulces pueden sumarle una bocha de helado si las comen por la tarde.
