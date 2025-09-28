Delicia primaveral: cómo hacer muffins sabor tiramisú con ingredientes saludables

Sea de mañana o de tarde, para el desayuno o la merienda, estos muffins con sabor a tiramisú son ideales para compartir y disfrutar en cualquier momento. Esta reversión saludable, que tomó como ejemplo a uno de los postres característicos de la gastronomía italiana, es fácil y rápida de replicar. Aprendé cómo y sorprendé a tus seres queridos.

El secreto del sabor tiramisú para estos muffins reside en la cobertura de café (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

En pasos simples: muffins de sabor tiramisú

Ingredientes:

Para la masa

1 huevo grande.

1 cucharadita de vainilla.

1 cucharada de estevia.

1 cucharada de harina de almendras.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharada de harina a elección (puede ser de avena, nuez o común).

1 chorrito de leche.

2 cubitos de chocolate 80% cacao.

Para la cobertura

2 cucharadas de queso crema.

1 cucharadita de café sin azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

½ cucharada de estevia.

Paso a paso:

En un cuenco mezclá el huevo con la esencia de vainilla y la estevia. Obtené un resultado espumoso.

Añadí la harina de almendras y revolvé hasta integrar.

Sumá la cucharadita de polvo de hornear y la segunda cucharada de harina a preferencia.

Mezclá y añadí un chorrito de leche.

En dos moldes de muffins, rellená la base con la pasta espesa. En el centro de cada uno, colocá un cuadradito de chocolate. Cubrí con el resto de la masa.

Enviá los muffins a un horno a temperatura de 180° C por 15 minutos.

por 15 minutos. Mientras hacé la cobertura. Para ello homogeneizá en un recipiente el queso crema, la estevia, la vainilla y el café.

Revisá con un palillo de madera la cocción de los muffins. Si están listos, retirá del horno y esperá a que enfríen para cubrirlos.

Cómo hacer muffins sabor tiramisú - @antozicarelli

Tiempo de cocción: entre 15 a 20 minutos.

Tiempo preparación total: 30 minutos.