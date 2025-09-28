Delicia primaveral: cómo hacer muffins sabor tiramisú con ingredientes saludables
Seguí el paso a paso de esta receta tradicional, pero con un toque distinto para innovar en tus meriendas y sorprender a tus amigos; estas magdalenas rellenas son fáciles y rápidas de hacer
Sea de mañana o de tarde, para el desayuno o la merienda, estos muffins con sabor a tiramisú son ideales para compartir y disfrutar en cualquier momento. Esta reversión saludable, que tomó como ejemplo a uno de los postres característicos de la gastronomía italiana, es fácil y rápida de replicar. Aprendé cómo y sorprendé a tus seres queridos.
En pasos simples: muffins de sabor tiramisú
Ingredientes:
Para la masa
- 1 huevo grande.
- 1 cucharadita de vainilla.
- 1 cucharada de estevia.
- 1 cucharada de harina de almendras.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharada de harina a elección (puede ser de avena, nuez o común).
- 1 chorrito de leche.
- 2 cubitos de chocolate 80% cacao.
Para la cobertura
- 2 cucharadas de queso crema.
- 1 cucharadita de café sin azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- ½ cucharada de estevia.
Paso a paso:
- En un cuenco mezclá el huevo con la esencia de vainilla y la estevia. Obtené un resultado espumoso.
- Añadí la harina de almendras y revolvé hasta integrar.
- Sumá la cucharadita de polvo de hornear y la segunda cucharada de harina a preferencia.
- Mezclá y añadí un chorrito de leche.
- En dos moldes de muffins, rellená la base con la pasta espesa. En el centro de cada uno, colocá un cuadradito de chocolate. Cubrí con el resto de la masa.
- Enviá los muffins a un horno a temperatura de 180° C por 15 minutos.
- Mientras hacé la cobertura. Para ello homogeneizá en un recipiente el queso crema, la estevia, la vainilla y el café.
- Revisá con un palillo de madera la cocción de los muffins. Si están listos, retirá del horno y esperá a que enfríen para cubrirlos.
Tiempo de cocción: entre 15 a 20 minutos.
Tiempo preparación total: 30 minutos.
