Pizza party: cuatro opciones únicas para hacer este plato delicioso y compartir con amigos

La pizza es uno de los platos que más se consumen en el mundo. Su popularidad se reprodujo tan rápido como reguero de pólvora desde que se inventó en Nápoles hace más de 200 años. Con la llegada de los inmigrantes italianos a la Argentina surgieron variantes deliciosas que, sin faltarle el respeto a la original, se atrevieron a dar un paso más en la innovación de su receta. Si pensás reunirte con amigos, aprendé cuatro opciones únicas y saludables, ideales para la ocasión.

La pizza es uno de los platos ideales para degustar con amigos, enterate qué versiones podés hacer para sorprenderlos (Fuente: Pexels)

Pizza party: cuatro tipos de pizzas crocantes y sabrosas para sorprender

Ingredientes:

Para la esponja

1 taza de agua tibia.

10 g de levadura fresca.

1/2 de harina común.

Para la masa

500 g de harina blanca.

200 g de semolín.

10 g de sal.

1 chorro de aceite de oliva.

Agua c/n.

Paso a paso:

Para la esponja

Colocá la levadura junto con el agua tibia y la harina en un bowl. Disolvé el contenido y dejá reposar en un lugar cálido sin corriente de aire por al menos media hora.

Para la masa

En un bowl distinto colocá la harina, el semolín y la sal. Hacé un hueco en el centro y allí mismo volcá la esponja y el aceite de oliva.

Mezclar poco a poco con las manos.

Incorporar agua a medida que sea necesario. Formá una masa suave, liviana y lisa.

Amasá en la mesada.

Una vez que logres el bollo, cubrí con un papel film o un repasador y dejalo descansar por media hora.

Transcurridos los minutos, dividí el bollo en cuatro porciones y estirá con un palote de madera hasta obtener la forma de la pizza.

Colocar las masas en una fuente para horno previamente aceitada. Cocinar a una temperatura de 200° C hasta que queden doradas.

hasta que queden doradas. Cuando estén listas, prepará las pizzas con lo que más te guste. Aquí unas ideas:

Zucchini, menta y parmesano.

Rúcula, queso azul y cebollas caramelizadas.

Espárragos y queso brie .

. Tomates confitados y queso ahumado.

Receta de la masa de pizza básica

Tiempo de cocción: 10 minutos por cada pizza.

Tiempo de preparación total: 2 horas y 10 minutos.