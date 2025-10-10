LA NACION

El paso a paso para hacer los chinchulines ideales en cuestión de minutos

Lograr que este clásico de la parrilla quede dorado por fuera y tierno por dentro es un verdadero arte; aprendé a cocinarlos en tres simples pasos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La cocción de los chinchulines se realiza a la parrilla sobre brasas de leña o carbón
La cocción de los chinchulines se realiza a la parrilla sobre brasas de leña o carbón(Foto: Instagram @elclub_delasado)

Si hay un corte que divide aguas en cualquier asado argentino son los chinchulines. Amados por varios y evitados por otros, su sabor intenso y textura particular los convierten en uno de los platos más tradicionales y desafiantes de la parrilla. Aunque parezca sencillo, cocinarlos bien requiere tiempo, paciencia y algunos secretos que los maestros asadores conocen a la perfección.

Uno de los errores más frecuentes al cocinar chinchulines es no limpiarlos ni prepararlos correctamente. Esto puede provocar que queden gomosos, con exceso de grasa, crudos o directamente quemados. Para evitarlo, el primer paso es conseguir un buen producto de un carnicero de confianza, que tenga productos frescos y de buena calidad. Una vez obtenidos los chinchulines se recomienda cortarlos en bastones de aproximadamente 10 centímetros y luego doblarlos para formar “orejitas”. Es importante que conserven una fina capa de grasa, ni muy abundante para no generar pesadez ni muy poca para que no se resequen.

El chinchulín es la forma coloquial en la que se conoce al corte de carne que proviene del intestino delgado del cerdo o de la vaca
El chinchulín es la forma coloquial en la que se conoce al corte de carne que proviene del intestino delgado del cerdo o de la vaca(Foto: Redes Sociales)

Ingredientes

  • 1 kilo de chinchulines sin trenzar
  • 3 limones
  • Sal gruesa (a gusto)

Preparación

En un recipiente amplio, colocar los chinchulines ya cortados, exprimir el jugo de los limones y sumar sal gruesa. Dejar reposar por unos 30 minutos. Este proceso no solo potencia el sabor, sino que ayuda a ablandarlos y a eliminar impurezas. La parrilla debe estar lista con brasas bien distribuidas, ni demasiado fuertes ni muy suaves. Lo ideal es un fuego medio constante.

Receta sencilla para cocinar chinchulines
Receta sencilla para cocinar chinchulines
  • Colocar los chinchulines sobre la parrilla y no moverlos durante los primeros 25 minutos. Esto permitirá que se sellen bien y no pierdan jugos.
  • Darlos vuelta con cuidado y cocinar por otros 20 minutos del otro lado.
  • En los últimos minutos de cocción, rociarlos nuevamente con jugo de limón. Este toque final evita que queden gomosos y realza su sabor.
LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Solución para el almuerzo: cómo hacer un sándwich bajo en calorías con pan de espinaca
    1

    El sándwich ligero y bajo en calorías con pan de espinaca ideal para el almuerzo

  2. Decile adiós al pan tradicional con esta versión árabe baja en calorías
    2

    Adiós al pan tradicional: cómo hacer la versión árabe baja en calorías

  3. El bizcochuelo con yogur ideal para preparar un feriado
    3

    Sin harina y muy esponjoso: el bizcochuelo con yogur ideal para preparar un feriado

  4. Un clásico de la abuela: cómo hacer la pasta del domingo sin cometer errores
    4

    La pasta del domingo: cómo hacer el clásico de la abuela sin cometer errores

Cargando banners ...