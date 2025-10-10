El paso a paso para hacer los chinchulines ideales en cuestión de minutos

Si hay un corte que divide aguas en cualquier asado argentino son los chinchulines. Amados por varios y evitados por otros, su sabor intenso y textura particular los convierten en uno de los platos más tradicionales y desafiantes de la parrilla. Aunque parezca sencillo, cocinarlos bien requiere tiempo, paciencia y algunos secretos que los maestros asadores conocen a la perfección.

Uno de los errores más frecuentes al cocinar chinchulines es no limpiarlos ni prepararlos correctamente. Esto puede provocar que queden gomosos, con exceso de grasa, crudos o directamente quemados. Para evitarlo, el primer paso es conseguir un buen producto de un carnicero de confianza, que tenga productos frescos y de buena calidad. Una vez obtenidos los chinchulines se recomienda cortarlos en bastones de aproximadamente 10 centímetros y luego doblarlos para formar “orejitas”. Es importante que conserven una fina capa de grasa, ni muy abundante para no generar pesadez ni muy poca para que no se resequen.

El chinchulín es la forma coloquial en la que se conoce al corte de carne que proviene del intestino delgado del cerdo o de la vaca (Foto: Redes Sociales)

Ingredientes

1 kilo de chinchulines sin trenzar

3 limones

Sal gruesa (a gusto)

Preparación

En un recipiente amplio, colocar los chinchulines ya cortados, exprimir el jugo de los limones y sumar sal gruesa. Dejar reposar por unos 30 minutos. Este proceso no solo potencia el sabor, sino que ayuda a ablandarlos y a eliminar impurezas. La parrilla debe estar lista con brasas bien distribuidas, ni demasiado fuertes ni muy suaves. Lo ideal es un fuego medio constante.

