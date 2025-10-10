El paso a paso para hacer los chinchulines ideales en cuestión de minutos
Lograr que este clásico de la parrilla quede dorado por fuera y tierno por dentro es un verdadero arte; aprendé a cocinarlos en tres simples pasos
- 2 minutos de lectura'
Si hay un corte que divide aguas en cualquier asado argentino son los chinchulines. Amados por varios y evitados por otros, su sabor intenso y textura particular los convierten en uno de los platos más tradicionales y desafiantes de la parrilla. Aunque parezca sencillo, cocinarlos bien requiere tiempo, paciencia y algunos secretos que los maestros asadores conocen a la perfección.
Uno de los errores más frecuentes al cocinar chinchulines es no limpiarlos ni prepararlos correctamente. Esto puede provocar que queden gomosos, con exceso de grasa, crudos o directamente quemados. Para evitarlo, el primer paso es conseguir un buen producto de un carnicero de confianza, que tenga productos frescos y de buena calidad. Una vez obtenidos los chinchulines se recomienda cortarlos en bastones de aproximadamente 10 centímetros y luego doblarlos para formar “orejitas”. Es importante que conserven una fina capa de grasa, ni muy abundante para no generar pesadez ni muy poca para que no se resequen.
Ingredientes
- 1 kilo de chinchulines sin trenzar
- 3 limones
- Sal gruesa (a gusto)
Preparación
En un recipiente amplio, colocar los chinchulines ya cortados, exprimir el jugo de los limones y sumar sal gruesa. Dejar reposar por unos 30 minutos. Este proceso no solo potencia el sabor, sino que ayuda a ablandarlos y a eliminar impurezas. La parrilla debe estar lista con brasas bien distribuidas, ni demasiado fuertes ni muy suaves. Lo ideal es un fuego medio constante.
- Colocar los chinchulines sobre la parrilla y no moverlos durante los primeros 25 minutos. Esto permitirá que se sellen bien y no pierdan jugos.
- Darlos vuelta con cuidado y cocinar por otros 20 minutos del otro lado.
- En los últimos minutos de cocción, rociarlos nuevamente con jugo de limón. Este toque final evita que queden gomosos y realza su sabor.
