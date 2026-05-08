Qué es y cómo se hace la torta claro de Luna de Doña Petrona

La torta claro de Luna es una de las invenciones que Doña Petrona ideó para su programa: Buenas tardes, mucho gusto. Es un postre fácil, rico y ostentoso que permite saciar los paladares en cualquier momento del día, aunque se sugiere degustarlo por la tarde o luego de la cena. ¡Manos a la obra!

La torta claro de Luna combina chocolate y yogur (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Merienda como la de antes: torta claro de Luna

Ingredientes:

1 pote de yogurt (natural).

2 cucharadas de chocolate amargo o en polvo.

3 tazas de harina leudante.

150 g de manteca.

150 de azúcar.

3 huevos.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema. Una vez logrado ese punto, añadir los huevos.

Incorporá el chocolate derretido o cacao en polvo y el yogurt.

Tamizá la harina y agregá suavemente a la mezcla.

2 Cocción

Precalentá el horno a 200 °C.

Enmantecá un molde para torta y verté la mezcla allí.

Cocinar en horno moderado hasta que la corteza esté formada y sólida.

Receta torta de chocolate y yogur

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.