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Qué es y cómo se hace la torta claro de Luna de Doña Petrona

Descubrí el paso a paso de esta receta fácil y deliciosa que tiene el sello de la experta culinaria argentina del siglo pasado

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Torta claro de Luna, según Doña Petrona
Torta claro de Luna, según Doña Petrona(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

La torta claro de Luna es una de las invenciones que Doña Petrona ideó para su programa: Buenas tardes, mucho gusto. Es un postre fácil, rico y ostentoso que permite saciar los paladares en cualquier momento del día, aunque se sugiere degustarlo por la tarde o luego de la cena. ¡Manos a la obra!

La torta claro de Luna combina chocolate y yogur
La torta claro de Luna combina chocolate y yogur(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Merienda como la de antes: torta claro de Luna

Ingredientes:

  • 1 pote de yogurt (natural).
  • 2 cucharadas de chocolate amargo o en polvo.
  • 3 tazas de harina leudante.
  • 150 g de manteca.
  • 150 de azúcar.
  • 3 huevos.

Paso a paso:

1

Preparación de la masa

  • Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema. Una vez logrado ese punto, añadir los huevos.
  • Incorporá el chocolate derretido o cacao en polvo y el yogurt.
  • Tamizá la harina y agregá suavemente a la mezcla.
2

Cocción

  • Precalentá el horno a 200 °C.
  • Enmantecá un molde para torta y verté la mezcla allí.
  • Cocinar en horno moderado hasta que la corteza esté formada y sólida.
Receta torta de chocolate y yogur
Receta torta de chocolate y yogur

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.

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