Qué es y cómo se hace la torta claro de Luna de Doña Petrona
Descubrí el paso a paso de esta receta fácil y deliciosa que tiene el sello de la experta culinaria argentina del siglo pasado
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LA NACION
La torta claro de Luna es una de las invenciones que Doña Petrona ideó para su programa: Buenas tardes, mucho gusto. Es un postre fácil, rico y ostentoso que permite saciar los paladares en cualquier momento del día, aunque se sugiere degustarlo por la tarde o luego de la cena. ¡Manos a la obra!
Merienda como la de antes: torta claro de Luna
Ingredientes:
- 1 pote de yogurt (natural).
- 2 cucharadas de chocolate amargo o en polvo.
- 3 tazas de harina leudante.
- 150 g de manteca.
- 150 de azúcar.
- 3 huevos.
Paso a paso:
1
Preparación de la masa
- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema. Una vez logrado ese punto, añadir los huevos.
- Incorporá el chocolate derretido o cacao en polvo y el yogurt.
- Tamizá la harina y agregá suavemente a la mezcla.
2
Cocción
- Precalentá el horno a 200 °C.
- Enmantecá un molde para torta y verté la mezcla allí.
- Cocinar en horno moderado hasta que la corteza esté formada y sólida.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de elaboración total: 50 minutos.
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