Chefs españoles se plantan: “No hay reemplazo para el atún en la empanada gallega”
Con características similares a la tarta argentina, esta receta es perfecta para implementar durante la temporada de otoño e invierno; descubrí cómo realizarla en pocos pasos
- 3 minutos de lectura'
La empanada gallega es un clásico del norte de España, específicamente de la región de Galicia. Se originó en el siglo VII por influencia de los godos y en la actualidad es uno de los platos tradicionales de ese país y de muchos en América Latina. Para replicarla en casa, hay ciertos pasos que tenés que tener en cuenta y no pasar por alto, en especial el atún, un infaltable que identifica a la receta desde siempre. Para él no hay reemplazo. A continuación seguí la guía y ¡manos a la obra!
La verdadera empanada gallega
Ingredientes:
Para la masa
- Quinientos gramos de harina común.
- Levadura seca diez gramos.
- Azúcar una cucharada.
- Pimentón una cucharada.
- Sal una cucharada.
- Leche 175 cc
- Manteca 60 g.
- Huevos 2.
Para el relleno
- 2 filetes de pescado (merluza, lenguado, mero).
- 2 latas de atún.
- 1 kg de cebolla.
- 500 g de morrón.
- 1 diente de ajo.
- Azafrán 1 dedalito.
- Laurel 2 hojas.
- Sal.
Preparación de la masa
- Tamizar los ingredientes secos. Comenzá tamizando la harina junto con la sal y el pimentón.
- Realizá un hueco en el centro de la mezcla y añadí el azúcar, levadura y manteca.
- Incorporá los huevos y mezcla un poco; luego añadí la leche y continúa mezclando.
- Amasá la preparación hasta obtener una masa bien lisita.
- Dejá descansar la masa tapada mientras preparás el relleno.
Preparación del relleno
- Cortá una gran cantidad de cebolla (que aportará el jugo), el morrón en tiras y un diente de ajo.
- En una sartén con aceite, rehoga todas las verduras con dos hojas de laurel y un poco de sal.
- Agregá el pescado cortado en cubos a las verduras rehogadas.
- Añadí un dedalito de azafrán disuelto en agua, pimentón y el atún.
- Mezclá bien todos los ingredientes y dejá que el relleno se enfríe antes de usarlo.
Armado y cocción
- Dividí la masa descansada en dos partes y estiralas con un palo de amasar.
- Colocá el relleno sobre una de las mitades de la masa y cubrí con la otra mitad.
- Realizá un cierre tipo repulgue de empanada por los bordes.
- Hacé un agujero en el centro para que no se infle y realizá unos pequeños cortes sobre la superficie de la masa.
- Pincela la parte superior con una mezcla de aceite de oliva y pimentón.
- Llevá la empanada a un horno precalentado a 180 °C hasta que esté bien dorada.
- Toque final (opcional): Podés espolvorear los bordes con azúcar impalpable una vez lista, un detalle tradicional que realza el sabor.
Tiempo de cocción: 24 minutos.
Tiempo de elaboración total: 50 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.