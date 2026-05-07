Chefs españoles se plantan: “No hay reemplazo para el atún en la empanada gallega”

La empanada gallega es un clásico del norte de España, específicamente de la región de Galicia. Se originó en el siglo VII por influencia de los godos y en la actualidad es uno de los platos tradicionales de ese país y de muchos en América Latina. Para replicarla en casa, hay ciertos pasos que tenés que tener en cuenta y no pasar por alto, en especial el atún, un infaltable que identifica a la receta desde siempre. Para él no hay reemplazo. A continuación seguí la guía y ¡manos a la obra!

La empanada gallega es un clásico del norte de España que no podés dejar de intentar hacer en casa Shutterstock

La verdadera empanada gallega

Ingredientes:

Para la masa

Quinientos gramos de harina común.

Levadura seca diez gramos.

Azúcar una cucharada.

Pimentón una cucharada.

Sal una cucharada.

Leche 175 cc

Manteca 60 g.

Huevos 2.

Para el relleno

2 filetes de pescado (merluza, lenguado, mero).

2 latas de atún.

1 kg de cebolla.

500 g de morrón.

1 diente de ajo.

Azafrán 1 dedalito.

Laurel 2 hojas.

Sal.

1 Preparación de la masa

Tamizar los ingredientes secos. Comenzá tamizando la harina junto con la sal y el pimentón.

Realizá un hueco en el centro de la mezcla y añadí el azúcar, levadura y manteca.

Incorporá los huevos y mezcla un poco; luego añadí la leche y continúa mezclando.

Amasá la preparación hasta obtener una masa bien lisita.

Dejá descansar la masa tapada mientras preparás el relleno.

2 Preparación del relleno

Cortá una gran cantidad de cebolla (que aportará el jugo), el morrón en tiras y un diente de ajo.

En una sartén con aceite, rehoga todas las verduras con dos hojas de laurel y un poco de sal.

Agregá el pescado cortado en cubos a las verduras rehogadas.

Añadí un dedalito de azafrán disuelto en agua, pimentón y el atún.

Mezclá bien todos los ingredientes y dejá que el relleno se enfríe antes de usarlo.

3 Armado y cocción

Dividí la masa descansada en dos partes y estiralas con un palo de amasar.

Colocá el relleno sobre una de las mitades de la masa y cubrí con la otra mitad.

Realizá un cierre tipo repulgue de empanada por los bordes.

Hacé un agujero en el centro para que no se infle y realizá unos pequeños cortes sobre la superficie de la masa.

Pincela la parte superior con una mezcla de aceite de oliva y pimentón.

Llevá la empanada a un horno precalentado a 180 °C hasta que esté bien dorada.

Toque final (opcional): Podés espolvorear los bordes con azúcar impalpable una vez lista, un detalle tradicional que realza el sabor.

Cómo hacer empanada gallega en casa

Tiempo de cocción: 24 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.