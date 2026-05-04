Receta de las empanadas de carne: así se hacen de forma clásica
No te compliques más: con esta guía tradicional podrás replicar uno de los platos más queridos por los argentinos para celebrar el 25 de Mayo
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LA NACION
Mayo se considera un mes patrio gracias a que se conmemora cada 25 la Revolución que dio inicio a la primera Junta de Gobierno local desligada del imperio español. Para celebrarlo, en cada hogar y restaurante se realizan diferentes recetas nacionales, entre ellas las empanadas de carne que, si bien según qué provincia la receta puede variar, tienen ingredientes base similares y su proceso es igual. A continuación, conoce cómo hacerlas y poné manos a la obra.
Empanadas de carne: la receta definitiva para el menú patrio
Ingredientes:
- 12 unidades de tapas para empanadas (para horno o para freír).
- 250 grs de carne picada especial.
- 2 cebollas.
- ½ morrón rojo.
- 2 huevos duros.
- c/n de aceitunas.
- c/n de comino, pimentón y ají molido.
- Sal.
- Un chorrito de aceite.
- 1 huevo para pintar.
Paso a paso:
1
Precocción del picadillo
- Picá las cebollas y el morrón.
- Sofreírlos en una sartén con un chorrito de aceite. Salá y esperá a que doren.
- Añadí la carne picada y cociná durante 5 minutos.
- Condimentá con pimienta, comino, ají molido y pimentón.
- Mezclá bien y cociná otros 5 minutos.
2
Armado del picadillo
- Retirá del fuego la sartén.
- Picá los huevos duros y cortá las aceitunas en trozos medianos o de forma circular.
- Incorporá estos dos ingredientes al picadillo y esperá a que se enfríe.
3
Relleno de las empanadas
- Encendé el horno a 180 °C.
- Cuando el picadillo esté frío, armá las empanadas.
- Colocalas en una bandeja para horno.
- Antes de enviarlas a cocción, pintá cada empanada con yema de huevo. Recordá que también podés freírlas en aceite o grasa.
- Una vez que estén doradas, retirá la preparación del horno y servir.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de elaboración total: 50 minutos.
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