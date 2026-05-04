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Receta de las empanadas de carne: así se hacen de forma clásica

No te compliques más: con esta guía tradicional podrás replicar uno de los platos más queridos por los argentinos para celebrar el 25 de Mayo

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Empanadas de carne tradionales para el 25 de mayo
Empanadas de carne tradionales para el 25 de mayo(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Mayo se considera un mes patrio gracias a que se conmemora cada 25 la Revolución que dio inicio a la primera Junta de Gobierno local desligada del imperio español. Para celebrarlo, en cada hogar y restaurante se realizan diferentes recetas nacionales, entre ellas las empanadas de carne que, si bien según qué provincia la receta puede variar, tienen ingredientes base similares y su proceso es igual. A continuación, conoce cómo hacerlas y poné manos a la obra.

Las empanadas de carne pueden ser fritas o al horno
Las empanadas de carne pueden ser fritas o al horno (Fuente; Pexels)

Empanadas de carne: la receta definitiva para el menú patrio

Ingredientes:

  • 12 unidades de tapas para empanadas (para horno o para freír).
  • 250 grs de carne picada especial.
  • 2 cebollas.
  • ½ morrón rojo.
  • 2 huevos duros.
  • c/n de aceitunas.
  • c/n de comino, pimentón y ají molido.
  • Sal.
  • Un chorrito de aceite.
  • 1 huevo para pintar.

Paso a paso:

1

Precocción del picadillo

  • Picá las cebollas y el morrón.
  • Sofreírlos en una sartén con un chorrito de aceite. Salá y esperá a que doren.
  • Añadí la carne picada y cociná durante 5 minutos.
  • Condimentá con pimienta, comino, ají molido y pimentón.
  • Mezclá bien y cociná otros 5 minutos.
2

Armado del picadillo

  • Retirá del fuego la sartén.
  • Picá los huevos duros y cortá las aceitunas en trozos medianos o de forma circular.
  • Incorporá estos dos ingredientes al picadillo y esperá a que se enfríe.
3

Relleno de las empanadas

  • Encendé el horno a 180 °C.
  • Cuando el picadillo esté frío, armá las empanadas.
  • Colocalas en una bandeja para horno.
  • Antes de enviarlas a cocción, pintá cada empanada con yema de huevo. Recordá que también podés freírlas en aceite o grasa.
  • Una vez que estén doradas, retirá la preparación del horno y servir.
Receta de las empanadas patrias para el 25 de mayo
Receta de las empanadas patrias para el 25 de mayo

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.

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