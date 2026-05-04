Receta de las empanadas de carne: así se hacen de forma clásica

Mayo se considera un mes patrio gracias a que se conmemora cada 25 la Revolución que dio inicio a la primera Junta de Gobierno local desligada del imperio español. Para celebrarlo, en cada hogar y restaurante se realizan diferentes recetas nacionales, entre ellas las empanadas de carne que, si bien según qué provincia la receta puede variar, tienen ingredientes base similares y su proceso es igual. A continuación, conoce cómo hacerlas y poné manos a la obra.

Las empanadas de carne pueden ser fritas o al horno (Fuente; Pexels)

Empanadas de carne: la receta definitiva para el menú patrio

Ingredientes:

12 unidades de tapas para empanadas (para horno o para freír).

250 grs de carne picada especial.

2 cebollas.

½ morrón rojo.

2 huevos duros.

c/n de aceitunas.

c/n de comino, pimentón y ají molido.

Sal.

Un chorrito de aceite.

1 huevo para pintar.

Paso a paso:

1 Precocción del picadillo

Picá las cebollas y el morrón.

Sofreírlos en una sartén con un chorrito de aceite. Salá y esperá a que doren.

Añadí la carne picada y cociná durante 5 minutos.

Condimentá con pimienta, comino, ají molido y pimentón.

Mezclá bien y cociná otros 5 minutos.

2 Armado del picadillo

Retirá del fuego la sartén.

Picá los huevos duros y cortá las aceitunas en trozos medianos o de forma circular.

Incorporá estos dos ingredientes al picadillo y esperá a que se enfríe.

3 Relleno de las empanadas

Encendé el horno a 180 °C.

Cuando el picadillo esté frío, armá las empanadas.

Colocalas en una bandeja para horno.

Antes de enviarlas a cocción, pintá cada empanada con yema de huevo. Recordá que también podés freírlas en aceite o grasa.

Una vez que estén doradas, retirá la preparación del horno y servir.

Receta de las empanadas patrias para el 25 de mayo

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.