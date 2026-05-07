Así es la receta del risotto, según Doña Petrona

Esta guía sirve para replicar durante el otoño y el invierno; su costo es económico y tiene un resultado abundante

Receta del risotto económico de Doña Petrona
Receta del risotto económico de Doña Petrona

El risotto es uno de los platos por excelencia que los argentinos adoptamos de los inmigrantes italianos. Su proceso demanda tiempo, pero el resultado es abundante, delicioso y de bajo costo. No hace falta ser un chef experto y podés replicar la receta de Doña Petrona para no cometer errores. ¡Manos a la obra!

El risotto es un plato ideal para comer en temporada de invierno, por su valor calórico (Fuente: Pexels)

El risotto de Doña Petrona para combatir el frío

Ingredientes:

  • 400 g de arroz (el más económico, ya que posee almidón y es necesario para que se forme la crema del risotto).
  • 1 cebolla.
  • 1 cucharada de manteca.
  • Caldo de verduras.
  • Sal y pimienta, al gusto.
  • 5 champiñones (opcional).
  • 1 zanahoria.
  • 1 morrón.

Paso a paso:

1

Para el caldo

  • Dividí la cebolla en dos. A una mitad separala en capas y colocala en una olla con un litro de agua.
  • Cortá el morrón en Juliana y añadí a la olla.
  • Agregá sal.
  • Cociná el caldo.
2

Para el risotto

  • Una vez que el caldo rompa hervor, esperá cinco minutos y apagá el fuego.
  • Mientras picá la cebolla restante, la zanahoria y los champiñones.
  • En una olla o sartén que no se pegue, volcá los granos de arroz, la cebolla, la zanahoria y los champiñones.
  • Encendé a fuego medio la cocina y con un cucharón agregá dos porciones de caldo sin el morrón y la cebolla.
  • Es importante que revuelvas con una cuchara de madera para que el fondo no se queme.
  • A medida que la preparación necesite líquido, agregá caldo.
  • Si te hace falta, podés preparar más caldo.
  • Cuando el arroz esté blando y se haya formado una crema, añadí la manteca.
  • Revolvé y dejá reposar con el fuego apagado.
  • Servir.
Tiempo de cocción: de 35 a 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

