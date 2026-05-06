La tortilla de acelga simple y sin fritura para comer en 20 minutos
Esta receta es fácil y rápida para aquellos que no tienen demasiado tiempo, pero que a la vez buscan comer sano; aprendé cómo implementarla
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Está claro que la tortilla de papa es indiscutible. Su sabor y textura la vuelven un plato codiciado por muchos, sin embargo, la preparación conlleva demasiado tiempo. Por este motivo, existe una versión más saludable, sin fritura y liviana que puede resolver tu almuerzo o cena. El ingrediente base es la acelga y el tiempo de cocción no supera los 20 minutos. ¡Manos a la obra!
Tortilla verde y sin fritura
Ingredientes:
- 1 atado de acelga.
- 3 huevos.
- 1 cebolla.
- 4 cucharadas de queso rallado reggianito o parmesano.
- Un chorrito de leche.
- ¼ taza de pan rallado.
Paso a paso:
1
Precocción
- Herví durante 7 minutos la acelga, sin que pierda su volumen y firmeza. Inclusive las pencas.
- Transcurrido el tiempo, procesá en la licuadora la acelga.
- Mientras, rehogá las cebollas hasta que se tornen transparentes.
2
Armado de la tortilla
- En un bol batí los huevos con el chorrito de leche.
- Añadí una pizca de sal y pimentón (opcional).
- Agregá las cebollas.
- Incorporá el queso rallado y la acelga.
- Mezclá bien y añadí el pan rallado.
- Verté todo en un molde aceitado.
3
Cocción
- Llevá la preparación a un horno precalentado a 200 °C.
- Cuando la contextura se vuelva consistente, retirar y servir.
Tiempo de cocción: 17 minutos.
Tiempo de elaboración total: 20 minutos.
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