La tortilla de acelga simple y sin fritura para comer en 20 minutos

Está claro que la tortilla de papa es indiscutible. Su sabor y textura la vuelven un plato codiciado por muchos, sin embargo, la preparación conlleva demasiado tiempo. Por este motivo, existe una versión más saludable, sin fritura y liviana que puede resolver tu almuerzo o cena. El ingrediente base es la acelga y el tiempo de cocción no supera los 20 minutos. ¡Manos a la obra!

La tortilla de acelga es una opción saludable para incorporar fibra al cuerpo sin el proceso de fritura de la versión hecha con papa (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Tortilla verde y sin fritura

Ingredientes:

1 atado de acelga.

3 huevos.

1 cebolla.

4 cucharadas de queso rallado reggianito o parmesano.

Un chorrito de leche.

¼ taza de pan rallado.

Paso a paso:

1 Precocción

Herví durante 7 minutos la acelga, sin que pierda su volumen y firmeza. Inclusive las pencas.

Transcurrido el tiempo, procesá en la licuadora la acelga.

Mientras, rehogá las cebollas hasta que se tornen transparentes.

2 Armado de la tortilla

En un bol batí los huevos con el chorrito de leche.

Añadí una pizca de sal y pimentón (opcional).

Agregá las cebollas.

Incorporá el queso rallado y la acelga.

Mezclá bien y añadí el pan rallado.

Verté todo en un molde aceitado.

3 Cocción

Llevá la preparación a un horno precalentado a 200 °C.

Cuando la contextura se vuelva consistente, retirar y servir.

Receta de la tortilla de acelga

Tiempo de cocción: 17 minutos.

Tiempo de elaboración total: 20 minutos.