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La tortilla de acelga simple y sin fritura para comer en 20 minutos

Esta receta es fácil y rápida para aquellos que no tienen demasiado tiempo, pero que a la vez buscan comer sano; aprendé cómo implementarla

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Cómo se hace la tentadora tortilla de acelga sin fritura
Cómo se hace la tentadora tortilla de acelga sin fritura(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Está claro que la tortilla de papa es indiscutible. Su sabor y textura la vuelven un plato codiciado por muchos, sin embargo, la preparación conlleva demasiado tiempo. Por este motivo, existe una versión más saludable, sin fritura y liviana que puede resolver tu almuerzo o cena. El ingrediente base es la acelga y el tiempo de cocción no supera los 20 minutos. ¡Manos a la obra!

La tortilla de acelga es una opción saludable para incorporar fibra al cuerpo sin el proceso de fritura de la versión hecha con papa
La tortilla de acelga es una opción saludable para incorporar fibra al cuerpo sin el proceso de fritura de la versión hecha con papa(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Tortilla verde y sin fritura

Ingredientes:

  • 1 atado de acelga.
  • 3 huevos.
  • 1 cebolla.
  • 4 cucharadas de queso rallado reggianito o parmesano.
  • Un chorrito de leche.
  • ¼ taza de pan rallado.

Paso a paso:

1

Precocción

  • Herví durante 7 minutos la acelga, sin que pierda su volumen y firmeza. Inclusive las pencas.
  • Transcurrido el tiempo, procesá en la licuadora la acelga.
  • Mientras, rehogá las cebollas hasta que se tornen transparentes.
2

Armado de la tortilla

  • En un bol batí los huevos con el chorrito de leche.
  • Añadí una pizca de sal y pimentón (opcional).
  • Agregá las cebollas.
  • Incorporá el queso rallado y la acelga.
  • Mezclá bien y añadí el pan rallado.
  • Verté todo en un molde aceitado.
3

Cocción

  • Llevá la preparación a un horno precalentado a 200 °C.
  • Cuando la contextura se vuelva consistente, retirar y servir.
Receta de la tortilla de acelga
Receta de la tortilla de acelga

Tiempo de cocción: 17 minutos.

Tiempo de elaboración total: 20 minutos.

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