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Receta de tortas fritas criollas: el paso a paso para hacerla en tu casa

Animate a preparar este plato argentino que todo el mundo ama; es ideal para personas que no tienen conocimientos culinarios y son perfectas para una tarde de lluvia

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Tortas fritas criollas: la receta original y definitiva de la abuela
Tortas fritas criollas: la receta original y definitiva de la abuela(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

No se diga más, las tortas fritas son el tipo de bollo casero de preferencia por los argentinos cuando llueve. Es un sinónimo que invita a prepararlo de inmediato para acompañar la tarde de mate. Por eso, descubrí cómo podés replicar su receta original, sin vueltas y lista para que cualquiera, sin conocimientos culinarios, la repita. ¡Manos a la masa!

Tortas fritas criollas, una receta irresistible para las tardes de otoño e invierno
Tortas fritas criollas, una receta irresistible para las tardes de otoño e invierno(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Toras fritas criollas: la verdadera receta argentina

Ingredientes:

  • 1/2 kg de harina.
  • 4 cucharadas de grasa o manteca.
  • 1/2 taza de agua.
  • 2 cucharaditas de sal.
  • Aceite o grasa de vaca para freír c/n.

Paso a paso:

1

Preparación de la masa

  • Poner en un bol la harina cernida y colocar en el centro la grasa a temperatura ambiente.
  • Con la punta de los dedos ir tomando la masa, agregando de a poco el agua con la sal y seguir hasta formar un bollo.
  • Amasarlo enérgicamente hasta que la masa forme ampollas en su superficie.
  • Dejar reposar durante 1 o 2 horas y luego cortar pequeñas pelotitas, achatarlas con la palma de la mano y pincharlas con un tenedor.
2

Cocción

  • Freírlas enseguida en abundante aceite o grasa muy caliente, retirar con espumadera y colocar sobre papel blanco las tortas fritas para que se escurran.
  • Espolvorearlas con azúcar molida.
Receta de las tortas fritas caseras - @maticocinaok
Receta de las tortas fritas caseras - @maticocinaok

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.

Tips adicionales:

  • Para que las tortas fritas criollas salgan más esponjosas y aireadas, se puede usar harina leudante o agregarle polvo de hornear a la masa.
  • Si sos de aquellos que aman la combinación dulce y salada, rellená las tortas fritas con dulce de leche. Ayudate de una jeringa o manga de repostería.

Un poco de historia:

Lejos de la creencia popular, este plato nació en Alemania, con el nombre de Kreppel. Con el paso de los siglos, su receta se reprodujo por algunos rincones europeos y en ciertos países adaptaron los ingredientes a los disponibles en esas regiones. Con la colonización de América, llegaron a la Argentina, donde ganó relevancia y en la actualidad es una tradición que compartimos con Uruguay.

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