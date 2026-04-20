Receta de tortas fritas criollas: el paso a paso para hacerla en tu casa
Animate a preparar este plato argentino que todo el mundo ama; es ideal para personas que no tienen conocimientos culinarios y son perfectas para una tarde de lluvia
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No se diga más, las tortas fritas son el tipo de bollo casero de preferencia por los argentinos cuando llueve. Es un sinónimo que invita a prepararlo de inmediato para acompañar la tarde de mate. Por eso, descubrí cómo podés replicar su receta original, sin vueltas y lista para que cualquiera, sin conocimientos culinarios, la repita. ¡Manos a la masa!
Toras fritas criollas: la verdadera receta argentina
Ingredientes:
- 1/2 kg de harina.
- 4 cucharadas de grasa o manteca.
- 1/2 taza de agua.
- 2 cucharaditas de sal.
- Aceite o grasa de vaca para freír c/n.
Paso a paso:
Preparación de la masa
- Poner en un bol la harina cernida y colocar en el centro la grasa a temperatura ambiente.
- Con la punta de los dedos ir tomando la masa, agregando de a poco el agua con la sal y seguir hasta formar un bollo.
- Amasarlo enérgicamente hasta que la masa forme ampollas en su superficie.
- Dejar reposar durante 1 o 2 horas y luego cortar pequeñas pelotitas, achatarlas con la palma de la mano y pincharlas con un tenedor.
Cocción
- Freírlas enseguida en abundante aceite o grasa muy caliente, retirar con espumadera y colocar sobre papel blanco las tortas fritas para que se escurran.
- Espolvorearlas con azúcar molida.
Tiempo de elaboración total: 30 minutos.
Tips adicionales:
- Para que las tortas fritas criollas salgan más esponjosas y aireadas, se puede usar harina leudante o agregarle polvo de hornear a la masa.
- Si sos de aquellos que aman la combinación dulce y salada, rellená las tortas fritas con dulce de leche. Ayudate de una jeringa o manga de repostería.
Un poco de historia:
Lejos de la creencia popular, este plato nació en Alemania, con el nombre de Kreppel. Con el paso de los siglos, su receta se reprodujo por algunos rincones europeos y en ciertos países adaptaron los ingredientes a los disponibles en esas regiones. Con la colonización de América, llegaron a la Argentina, donde ganó relevancia y en la actualidad es una tradición que compartimos con Uruguay.
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