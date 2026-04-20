Receta de tortas fritas criollas: el paso a paso para hacerla en tu casa

No se diga más, las tortas fritas son el tipo de bollo casero de preferencia por los argentinos cuando llueve. Es un sinónimo que invita a prepararlo de inmediato para acompañar la tarde de mate. Por eso, descubrí cómo podés replicar su receta original, sin vueltas y lista para que cualquiera, sin conocimientos culinarios, la repita. ¡Manos a la masa!

Tortas fritas criollas, una receta irresistible para las tardes de otoño e invierno (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Toras fritas criollas: la verdadera receta argentina

Ingredientes:

1/2 kg de harina.

4 cucharadas de grasa o manteca.

1/2 taza de agua.

2 cucharaditas de sal.

Aceite o grasa de vaca para freír c/n.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

Poner en un bol la harina cernida y colocar en el centro la grasa a temperatura ambiente.

Con la punta de los dedos ir tomando la masa, agregando de a poco el agua con la sal y seguir hasta formar un bollo.

Amasarlo enérgicamente hasta que la masa forme ampollas en su superficie.

Dejar reposar durante 1 o 2 horas y luego cortar pequeñas pelotitas, achatarlas con la palma de la mano y pincharlas con un tenedor.

2 Cocción

Freírlas enseguida en abundante aceite o grasa muy caliente, retirar con espumadera y colocar sobre papel blanco las tortas fritas para que se escurran.

Espolvorearlas con azúcar molida.

Receta de las tortas fritas caseras - @maticocinaok

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.

Tips adicionales:

Para que las tortas fritas criolla s salgan más esponjosas y aireadas, se puede usar harina leudante o agregarle polvo de hornear a la masa.

s salgan más esponjosas y aireadas, se puede usar harina leudante o agregarle polvo de hornear a la masa. Si sos de aquellos que aman la combinación dulce y salada, rellená las tortas fritas con dulce de leche. Ayudate de una jeringa o manga de repostería.

Un poco de historia:

Lejos de la creencia popular, este plato nació en Alemania, con el nombre de Kreppel. Con el paso de los siglos, su receta se reprodujo por algunos rincones europeos y en ciertos países adaptaron los ingredientes a los disponibles en esas regiones. Con la colonización de América, llegaron a la Argentina, donde ganó relevancia y en la actualidad es una tradición que compartimos con Uruguay.