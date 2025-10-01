Receta “low cost”: cómo hacer queso fresco con solo tres ingredientes

Puede que preparar queso en casa suene una tarea difícil, pero no. Desde hace siglos los seres humanos aprendieron a cuajar la leche y a producir este derivado rico en proteínas y minerales para consumir en cualquier época del año. Aprendé cómo realizar una versión fresca para untar, con solo tres ingredientes que de seguro disponés en tu cocina.

Con esta receta podés preparar un tipo de queso fresco ideal para untar el pan o rellenar otra comida (Fuente: Pexels)

Cómo preparar queso casero en simples pasos

Ingredientes:

2 litros de leche entera de caja.

10 g de sal.

75 ml de jugo de limón.

Paso a paso:

Verté la leche en una olla y encendé el fuego de la hornalla a temperatura media.

Añadí la sal y revolvé.

Agregá el jugo de limón antes de que la leche rompa hervor.

Llevar a ebullición. Separar del fuego la olla y dejar descansar por 10 minutos.

Con ayuda de un colador separá el cuajo del suero.

Sobre un colador metálico con una gasa, volcá todo el cuajo y que el líquido caiga en un recipiente. Apretá la tela para que se exprima todo el suero. Puede demandar varios minutos.

Una vez que quede totalmente seco, dale al cuajo la forma típica del queso. Podés colocarlo en un recipiente de vidrio o un tupper .

. Antes de llevar a la heladera, cubrí el suero con papel de servilleta y no tapes el recipiente con la tapa. Necesita aire.

Llevá el suero a la heladera por 5 horas.

Transcurrido el tiempo, sacá el queso de la heladera y degustalo con tu comida preferida.

Queso fresco: la receta que solo demanda tres ingredientes

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 20 minutos.

Tips adicionales:

. Sirve para untar tostadas, mezclarlo en ensaladas o rellenar alguna preparación. Para que quede más compacto, cuando lleves el cuajo a la heladera, colocale peso encima.