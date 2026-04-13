Receta viral del sándwich de bondiola con coleslaw, por Bauti Lena: “Impresionante”

El sándwich de bondiola con coleslaw es una opción de almuerzo ideal para romper con la rutina diaria y aplicar nuevos ingredientes al menú. Esta receta es saludable y solo requiere de unos pocos minutos de preparación, por lo que es perfecta cuando no tenés tiempo. Seguí el paso a paso y sorprendete.

El sándwich de bondiola con coleslaw es ideal para un almuerzo exprés, ya que solo demanda pocos minutos de preparación (Fuente: Instagram/@bautilena)

Sándwich de bondiola exprés con coleslaw

Ingredientes:

2 bifes de bondiola de cerdo.

2 fetas de queso de máquina o cheddar.

1 repollo chico.

1 manzana chica.

1 zanahoria mediana.

Sal al gusto.

Mostaza al gusto.

1 cucharada de yogur natural.

Aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso:

1 Acondicionamiento de los ingredientes

Lavá bien los vegetales.

Picá en tiras el repollo y la manzana.

Rallá la zanahoria.

2 Armado de la ensalada coleslaw

En un bol mezclá los vegetales.

Añadí una cucharada de yogur.

Sal al guato.

Mezclá bien.

3 Cocción

Verté un chorrito de aceite de oliva en una sartén a fuego medio.

Dorá la parte interna del pan para hacerlo más crujiente.

Cociná en esa misma sartén las bondiolas.

Una vez que estén listos, añadí una feta de queso a cada uno y dejar por unos minutos hasta que se funda.

Retirar y preparar el sándwich con la carne y la coleslaw.

Sandwich de bondiola con coleslow

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.