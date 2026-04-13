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Receta viral del sándwich de bondiola con coleslaw, por Bauti Lena: “Impresionante”

El actor enseñó cómo hacer este almuerzo rápido y sin necesidad de tener demasiados conocimientos en gastronomía; mirá el video y guardá el paso a paso

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El sándwich de bondiola de cerdo con coleslaw de Bauti Lena
El sándwich de bondiola de cerdo con coleslaw de Bauti Lena(Fuente: Instagram/@bautilena)

El sándwich de bondiola con coleslaw es una opción de almuerzo ideal para romper con la rutina diaria y aplicar nuevos ingredientes al menú. Esta receta es saludable y solo requiere de unos pocos minutos de preparación, por lo que es perfecta cuando no tenés tiempo. Seguí el paso a paso y sorprendete.

El sándwich de bondiola con coleslaw es ideal para un almuerzo exprés, ya que solo demanda pocos minutos de preparación
El sándwich de bondiola con coleslaw es ideal para un almuerzo exprés, ya que solo demanda pocos minutos de preparación(Fuente: Instagram/@bautilena)

Sándwich de bondiola exprés con coleslaw

Ingredientes:

  • 2 bifes de bondiola de cerdo.
  • 2 fetas de queso de máquina o cheddar.
  • 1 repollo chico.
  • 1 manzana chica.
  • 1 zanahoria mediana.
  • Sal al gusto.
  • Mostaza al gusto.
  • 1 cucharada de yogur natural.
  • Aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso:

1

Acondicionamiento de los ingredientes

  • Lavá bien los vegetales.
  • Picá en tiras el repollo y la manzana.
  • Rallá la zanahoria.
2

Armado de la ensalada coleslaw

  • En un bol mezclá los vegetales.
  • Añadí una cucharada de yogur.
  • Sal al guato.
  • Mezclá bien.
3

Cocción

  • Verté un chorrito de aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  • Dorá la parte interna del pan para hacerlo más crujiente.
  • Cociná en esa misma sartén las bondiolas.
  • Una vez que estén listos, añadí una feta de queso a cada uno y dejar por unos minutos hasta que se funda.
  • Retirar y preparar el sándwich con la carne y la coleslaw.
Sandwich de bondiola con coleslow
Sandwich de bondiola con coleslow

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.

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