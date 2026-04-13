Receta viral del sándwich de bondiola con coleslaw, por Bauti Lena: “Impresionante”
El actor enseñó cómo hacer este almuerzo rápido y sin necesidad de tener demasiados conocimientos en gastronomía; mirá el video y guardá el paso a paso
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El sándwich de bondiola con coleslaw es una opción de almuerzo ideal para romper con la rutina diaria y aplicar nuevos ingredientes al menú. Esta receta es saludable y solo requiere de unos pocos minutos de preparación, por lo que es perfecta cuando no tenés tiempo. Seguí el paso a paso y sorprendete.
Sándwich de bondiola exprés con coleslaw
Ingredientes:
- 2 bifes de bondiola de cerdo.
- 2 fetas de queso de máquina o cheddar.
- 1 repollo chico.
- 1 manzana chica.
- 1 zanahoria mediana.
- Sal al gusto.
- Mostaza al gusto.
- 1 cucharada de yogur natural.
- Aceite de oliva virgen extra.
Paso a paso:
1
Acondicionamiento de los ingredientes
- Lavá bien los vegetales.
- Picá en tiras el repollo y la manzana.
- Rallá la zanahoria.
2
Armado de la ensalada coleslaw
- En un bol mezclá los vegetales.
- Añadí una cucharada de yogur.
- Sal al guato.
- Mezclá bien.
3
Cocción
- Verté un chorrito de aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Dorá la parte interna del pan para hacerlo más crujiente.
- Cociná en esa misma sartén las bondiolas.
- Una vez que estén listos, añadí una feta de queso a cada uno y dejar por unos minutos hasta que se funda.
- Retirar y preparar el sándwich con la carne y la coleslaw.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de elaboración total: 35 minutos.
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