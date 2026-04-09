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Cómo se hace el pancake coreano que es furor en las redes sociales

Aprendé cómo preparar este plato moderno y sencillo que surgió en la gastronomía de Corea del Sur y se volvió popular entre los más jóvenes

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Qué es y cómo hacer el pancake coreano
Qué es y cómo hacer el pancake coreano(Fuente: iStock - GEOLEE)

La papa tiene múltiples maneras de cocinarse, desde frita, hervida o al horno. Ahora, en Corea del Sur inventaron una nueva manera de hacer una comida rica e ideal para el desayuno o el almuerzo. Se trata del pancake de papa o Gamja-chae Jeon, que consiste en rallar este tubérculo en finas capas para luego hacer una consistente tortilla.

El pancake coreano se volvió furor porque está hecho con papa y su textura es crujiente y deliciosa
El pancake coreano se volvió furor porque está hecho con papa y su textura es crujiente y deliciosa(Fuente: iStock - bhofack2)

Este plato se volvió viral en las redes sociales y popular entre los jóvenes, en especial porque tiene una textura crujiente y un sabor intenso. Además, es rico en carbohidratos saludables y es una opción mejor que las harinas.

Cómo hacer el pancake coreano

Ingredientes:

  • 2 papas medianas.
  • Sal a gusto.
  • 2 cucharadas de camarones secos.
  • 1 taza de camarones cortados en rodajas finas.
  • ½ cucharadita de vino.
  • 2 cucharadas de cualquier harina.
  • Aceite de oliva o girasol.
  • Queso parmesano (opcional).

Paso a paso:

1

Preparación de la papa

  • Pelá, lavá y rallá la papa. Puede ser con un rallador de queso.
  • Dejá en agua las papas ralladas para sacarle el almidón.
  • Después de 10 minutos colá el agua, secalas y condimentá.
  • Mientras, mariná los camarones en el vino.
2

Para el panqueque

  • En un bol mezclá las papas condimentada, los camarones, la harina, el queso y una cucharadita de agua.
  • Agregá un chorrito de aceite a una sartén caliente y luego verté las papas en ella.
  • Una vez que se cocine del lado de abajo, voltéala y cociná la otra cara.
  • Cuando esté blanda y cocida, retirar del fuego.
  • Podés comerla simple o rellena de lo que más gustes.
Pancake coreano
Pancake coreano

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.

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