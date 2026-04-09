Cómo se hace el pancake coreano que es furor en las redes sociales

La papa tiene múltiples maneras de cocinarse, desde frita, hervida o al horno. Ahora, en Corea del Sur inventaron una nueva manera de hacer una comida rica e ideal para el desayuno o el almuerzo. Se trata del pancake de papa o Gamja-chae Jeon, que consiste en rallar este tubérculo en finas capas para luego hacer una consistente tortilla.

El pancake coreano se volvió furor porque está hecho con papa y su textura es crujiente y deliciosa (Fuente: iStock - bhofack2)

Este plato se volvió viral en las redes sociales y popular entre los jóvenes, en especial porque tiene una textura crujiente y un sabor intenso. Además, es rico en carbohidratos saludables y es una opción mejor que las harinas.

Cómo hacer el pancake coreano

Ingredientes:

2 papas medianas.

Sal a gusto.

2 cucharadas de camarones secos.

1 taza de camarones cortados en rodajas finas.

½ cucharadita de vino.

2 cucharadas de cualquier harina.

Aceite de oliva o girasol.

Queso parmesano (opcional).

Paso a paso:

1 Preparación de la papa

Pelá, lavá y rallá la papa. Puede ser con un rallador de queso.

Dejá en agua las papas ralladas para sacarle el almidón.

Después de 10 minutos colá el agua, secalas y condimentá.

Mientras, mariná los camarones en el vino.

2 Para el panqueque

En un bol mezclá las papas condimentada, los camarones, la harina, el queso y una cucharadita de agua.

Agregá un chorrito de aceite a una sartén caliente y luego verté las papas en ella.

Una vez que se cocine del lado de abajo, voltéala y cociná la otra cara.

Cuando esté blanda y cocida, retirar del fuego.

Podés comerla simple o rellena de lo que más gustes.

Pancake coreano

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.