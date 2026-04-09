Cómo se hace el pancake coreano que es furor en las redes sociales
Aprendé cómo preparar este plato moderno y sencillo que surgió en la gastronomía de Corea del Sur y se volvió popular entre los más jóvenes
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La papa tiene múltiples maneras de cocinarse, desde frita, hervida o al horno. Ahora, en Corea del Sur inventaron una nueva manera de hacer una comida rica e ideal para el desayuno o el almuerzo. Se trata del pancake de papa o Gamja-chae Jeon, que consiste en rallar este tubérculo en finas capas para luego hacer una consistente tortilla.
Este plato se volvió viral en las redes sociales y popular entre los jóvenes, en especial porque tiene una textura crujiente y un sabor intenso. Además, es rico en carbohidratos saludables y es una opción mejor que las harinas.
Cómo hacer el pancake coreano
Ingredientes:
- 2 papas medianas.
- Sal a gusto.
- 2 cucharadas de camarones secos.
- 1 taza de camarones cortados en rodajas finas.
- ½ cucharadita de vino.
- 2 cucharadas de cualquier harina.
- Aceite de oliva o girasol.
- Queso parmesano (opcional).
Paso a paso:
Preparación de la papa
- Pelá, lavá y rallá la papa. Puede ser con un rallador de queso.
- Dejá en agua las papas ralladas para sacarle el almidón.
- Después de 10 minutos colá el agua, secalas y condimentá.
- Mientras, mariná los camarones en el vino.
Para el panqueque
- En un bol mezclá las papas condimentada, los camarones, la harina, el queso y una cucharadita de agua.
- Agregá un chorrito de aceite a una sartén caliente y luego verté las papas en ella.
- Una vez que se cocine del lado de abajo, voltéala y cociná la otra cara.
- Cuando esté blanda y cocida, retirar del fuego.
- Podés comerla simple o rellena de lo que más gustes.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de elaboración total: 25 minutos.
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