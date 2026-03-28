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Qué es el turkey sándwich y cómo se prepara la nueva tendencia en comida rápida saludable

Este plato originario de Estados Unidos se volvió tendencia en el último tiempo; aprendé cómo hacerlo en casa en pocos minutos y conocé cuántas calorías tiene

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Una opción simple y rica para el almuerzo o la cena (imagen ilustrativa)
Una opción simple y rica para el almuerzo o la cena (imagen ilustrativa)(Foto: FreeP¡CK)

El turkey sándwich se convirtió en una de las opciones más buscadas dentro de la comida rápida saludable. Este clásico de Estados Unidos, que combina pavo, vegetales frescos y pan, ganó popularidad en todo el mundo —incluida la Argentina— gracias a su preparación simple y económica. Es ideal para almuerzos rápidos o cenas ligeras, ya que ofrece una alternativa equilibrada sin resignar sabor.

Su crecimiento como tendencia responde a varias razones claves:

  • Es rápido de preparar
  • Utiliza ingredientes fáciles de conseguir
  • Es más liviano que otras opciones de comida rápida
  • Se adapta a diferentes dietas

Además, el pavo es una proteína magra, lo que lo convierte en una alternativa saludable frente a embutidos más grasos del mercado.

Se trata de una comida rápida y saludable
Se trata de una comida rápida y saludable(Foto: FreeP¡CK)

Ingredientes para hacer un turkey sándwich

Para preparar esta receta en casa se necesitan los siguientes ingredientes:

  • Pan integral tostado (también puede ser blanco o de centeno)
  • Mayonesa (puede ser casera o light)
  • Pavo en lonchas
  • Panceta
  • Lechuga fresca
  • Tomate

Un consejo clave que suman los chefs es elegir un pan firme que sostenga bien los ingredientes, pero que no sea demasiado duro.

Cómo preparar un turkey sándwich paso a paso

La preparación es rápida y no requiere experiencia previa en cocina:

  • Untar mayonesa en las rebanadas de pan.
  • Agregar el pavo en lonchas como base.
  • Sumar la panceta previamente cocida (si se desea).
  • Incorporar la lechuga y el tomate (condimentado con sal y pimienta).
  • Cerrar el sándwich y servir.

Opcional: agregar una tercera capa de pan para hacer una versión tipo “club sandwich”.

Receta sencilla de turkey sándwich
Receta sencilla de turkey sándwich

Otra de las razones por las que este plato se volvió tendencia es porque posee un valor calórico muy bajo. Si bien el sándwich puede variar en calorías debido a los productos que se usan, en general la misma es:

  • Versión clásica (con panceta y mayonesa): entre 450 y 600 calorías
  • Versión más liviana (sin panceta y con mayonesa light): entre 300 y 400 calorías

¿Cómo hacer un turkey sándwich más saludable que la versión original?

Una de las claves de su éxito es que este plato se puede adaptar fácilmente para que sea aún más saludable. Algunos de los consejos de los expertos en cocina son:

  • Reemplazar la mayonesa por versiones light o yogur
  • Quitar la panceta para reducir grasas
  • Usar pan integral o de semillas
  • Sumar más vegetales como palta o pepino
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