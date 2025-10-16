LA NACION

Sin crema ni azúcar agregada: el helado de banana split ideal para los días de calor

Esta opción saludable y económica es fácil de replicar y cualquiera la puede hacer en casa con solo cinco ingredientes; aprendé el paso a paso

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Helado de banana split casero sin crema ni azúcar agregada
Helado de banana split casero sin crema ni azúcar agregada(Fuente: Pexels)

Los argentinos aman el helado, tanto que en 2023, según un relevamiento de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, se conoció que la población consumía cerca de siete litros por año. Ya que cursamos el primer mes de la primavera y las temperaturas son cada vez más cálidas, consumir este postre puede ser una opción considerable y refrescante.

Si estás dentro del grupo de personas con una fuerte predilección por el helado, deberías probar la versión casera del sabor banana split -una de las más populares- sin exceso de azúcar y con ingredientes que todos tienen en la cocina. Aprendé a realizar la receta en simples pasos y disfrutá de este manjar.

El helado de banana split es una combinación de la fruta pasada, con dulce de leche y chocolate (Imagen ilustrativa)
El helado de banana split es una combinación de la fruta pasada, con dulce de leche y chocolate (Imagen ilustrativa)(Fuente: Pexels)

Helado casero de banana split: sin crema ni exceso de azúcar

Ingredientes:

  • 6 bananas grandes (preferentemente pasadas).
  • 200 g de chips de chocolate.
  • 150 g de chocolate amargo para fundir.
  • 50 g de coco rallado sin azúcar.
  • 250 g de dulce de leche light.

Paso a paso:

  • Pisá las bananas hasta obtener una pasta homogénea. Colocalas en una fuente y llevalas al frezer.
  • Mientras, fundí a baño María el chocolate amargo sin azúcar agregada. Cuando esté líquido, volcalo en la banana. Mezclá todo.
  • Enviá la preparación al freezer por 20 minutos.
  • Retirá la bandeja y agregá el dulce de leche, el coco rallado y los chips de chocolate.
  • Uní todo y enviá la preparación nuevamente al freezer por una hora.
  • Servir en una compotera.
Helado artesanal de banana split
Helado artesanal de banana split

Tiempo de preparación total: 1 hora y 20 minutos.

Tips adicionales:

  • Para hacer la textura más airosa, podés sumarle a la mezcla 1/2 kilo de helado de crema americana.
  • Esta receta rinde cuatro porciones y es ideal para combinarla con galletitas obleas o waffles.
LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. El bizcochuelo con yogur ideal para preparar un feriado
    1

    Sin harina y muy esponjoso: el bizcochuelo con yogur ideal para preparar un feriado

  2. El paso a paso para hacer los chinchulines ideales
    2

    El paso a paso para hacer los chinchulines ideales en cuestión de minutos

  3. Cómo hacer el soufflé de queso al mejor estilo francés en solo 40 minutos
    3

    Sofisticado: el soufflé de queso estilo francés que podés replicar en 40 minutos

  4. El truco definitivo para hacer las berenjenas al escabeche como lo hacían las abuelas
    4

    Un clásico que nunca pasa de moda: el truco de las berenjenas al escabeche de la abuela

Cargando banners ...