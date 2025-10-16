Sin crema ni azúcar agregada: el helado de banana split ideal para los días de calor

Los argentinos aman el helado, tanto que en 2023, según un relevamiento de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, se conoció que la población consumía cerca de siete litros por año. Ya que cursamos el primer mes de la primavera y las temperaturas son cada vez más cálidas, consumir este postre puede ser una opción considerable y refrescante.

Si estás dentro del grupo de personas con una fuerte predilección por el helado, deberías probar la versión casera del sabor banana split -una de las más populares- sin exceso de azúcar y con ingredientes que todos tienen en la cocina. Aprendé a realizar la receta en simples pasos y disfrutá de este manjar.

El helado de banana split es una combinación de la fruta pasada, con dulce de leche y chocolate (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Helado casero de banana split: sin crema ni exceso de azúcar

Ingredientes:

6 bananas grandes (preferentemente pasadas).

200 g de chips de chocolate.

150 g de chocolate amargo para fundir.

50 g de coco rallado sin azúcar.

250 g de dulce de leche light.

Paso a paso:

Pisá las bananas hasta obtener una pasta homogénea. Colocalas en una fuente y llevalas al frezer.

Mientras, fundí a baño María el chocolate amargo sin azúcar agregada. Cuando esté líquido, volcalo en la banana. Mezclá todo.

Enviá la preparación al freezer por 20 minutos.

Retirá la bandeja y agregá el dulce de leche, el coco rallado y los chips de chocolate.

Uní todo y enviá la preparación nuevamente al freezer por una hora.

Servir en una compotera.

Helado artesanal de banana split

Tiempo de preparación total: 1 hora y 20 minutos.

Tips adicionales:

Para hacer la textura más airosa, podés sumarle a la mezcla 1/2 kilo de helado de crema americana.

Esta receta rinde cuatro porciones y es ideal para combinarla con galletitas obleas o waffles.