Panqueques japoneses: la receta viral por su sencillez y pocos ingredientes
Aprendé cómo hacer este plato simple que es ideal para el desayuno debido a su alto contenido de proteína
Si sos de aquellos que disfruta de comer sabroso y nutritivo en el desayuno, no podés dejar de hacer estos panqueques japoneses que son tendencia en las redes sociales por su fácil preparación y poco requerimiento de ingredientes. Aprendé cómo replicar esta receta en simples pasos y comenzar el día con energía.
Panqueques japoneses: la opción viral lista en 10 minutos
Ingredientes:
- 2 huevos.
- 50 g de harina.
- 20 ml de leche.
- 30 g de azúcar.
- 1/4 de levadura en polvo o polvo para hornear.
- 1 cucharadita de vinagre.
- 1 cucharadita de fécula de maíz.
Paso a paso:
- Separá las yemas de las claras. Estas últimas batilas a punto nieve.
- En otro bowl mezclá las yemas con el azúcar y el vinagre.
- Luego incorporá la harina, la fécula de maíz y el polvo de hornear o la levadura.
- Poco a poco añadí el merengue con movimientos envolventes.
- En una sartén caliente volcá una porción de la mezcla y esperá hasta que se haga desde un lado. Luego volteá la preparación y esperá hasta que se cocine la otra cara.
- Una vez que esté lista, retirá el panqueque japonés del fuego y servilo con mermelada, dulce de leche o simple.
Tiempo de cocción: 5 minutos por cada panqueque (aproximadamente).
Tiempo de preparación total: 20 minutos.
