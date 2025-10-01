LA NACION

Panqueques japoneses: la receta viral por su sencillez y pocos ingredientes

Aprendé cómo hacer este plato simple que es ideal para el desayuno debido a su alto contenido de proteína

Aprendé cómo hacer los panqueques japoneses en 10 minutos
Aprendé cómo hacer los panqueques japoneses en 10 minutos(Fuente: @cocinaconcoqui)

Si sos de aquellos que disfruta de comer sabroso y nutritivo en el desayuno, no podés dejar de hacer estos panqueques japoneses que son tendencia en las redes sociales por su fácil preparación y poco requerimiento de ingredientes. Aprendé cómo replicar esta receta en simples pasos y comenzar el día con energía.

El panqueque japonés que es viral en las redes sociales por su fácil preparación
El panqueque japonés que es viral en las redes sociales por su fácil preparación(Fuente: X - @cocinaconcoqui)

Panqueques japoneses: la opción viral lista en 10 minutos

Ingredientes:

  • 2 huevos.
  • 50 g de harina.
  • 20 ml de leche.
  • 30 g de azúcar.
  • 1/4 de levadura en polvo o polvo para hornear.
  • 1 cucharadita de vinagre.
  • 1 cucharadita de fécula de maíz.

Paso a paso:

  • Separá las yemas de las claras. Estas últimas batilas a punto nieve.
  • En otro bowl mezclá las yemas con el azúcar y el vinagre.
  • Luego incorporá la harina, la fécula de maíz y el polvo de hornear o la levadura.
  • Poco a poco añadí el merengue con movimientos envolventes.
  • En una sartén caliente volcá una porción de la mezcla y esperá hasta que se haga desde un lado. Luego volteá la preparación y esperá hasta que se cocine la otra cara.
  • Una vez que esté lista, retirá el panqueque japonés del fuego y servilo con mermelada, dulce de leche o simple.
Tiempo de cocción: 5 minutos por cada panqueque (aproximadamente).

Tiempo de preparación total: 20 minutos.

