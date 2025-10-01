Panqueques japoneses: la receta viral por su sencillez y pocos ingredientes

Si sos de aquellos que disfruta de comer sabroso y nutritivo en el desayuno, no podés dejar de hacer estos panqueques japoneses que son tendencia en las redes sociales por su fácil preparación y poco requerimiento de ingredientes. Aprendé cómo replicar esta receta en simples pasos y comenzar el día con energía.

El panqueque japonés que es viral en las redes sociales por su fácil preparación (Fuente: X - @cocinaconcoqui)

Panqueques japoneses: la opción viral lista en 10 minutos

Ingredientes:

2 huevos.

50 g de harina.

20 ml de leche.

30 g de azúcar.

1/4 de levadura en polvo o polvo para hornear.

1 cucharadita de vinagre.

1 cucharadita de fécula de maíz.

Paso a paso:

Separá las yemas de las claras. Estas últimas batilas a punto nieve.

En otro bowl mezclá las yemas con el azúcar y el vinagre.

Luego incorporá la harina, la fécula de maíz y el polvo de hornear o la levadura.

Poco a poco añadí el merengue con movimientos envolventes.

En una sartén caliente volcá una porción de la mezcla y esperá hasta que se haga desde un lado. Luego volteá la preparación y esperá hasta que se cocine la otra cara.

Una vez que esté lista, retirá el panqueque japonés del fuego y servilo con mermelada, dulce de leche o simple.

PLH Ek6Xvl7D67fH

Tiempo de cocción: 5 minutos por cada panqueque (aproximadamente).

Tiempo de preparación total: 20 minutos.