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Sin harina y lista en 20 minutos: la mousse de chocolate ideal para comer en los días de calor
Aprendé cómo hacer este postre en su versión saludable, que es perfecto para aquellos que no tienen conocimientos culinarios
- 2 minutos de lectura'
La mousse de chocolate es uno de los postres más codiciados por su sabor intenso y textura aireada que genera un festín en el paladar. Es tradicional en los cumpleaños o eventos familiares y su preparación es muy sencilla de replicar. Aprendé cómo hacer una versión saludable en pocos minutos y sin la necesidad de utilizar más de tres ingredientes. ¡Manos a la obra!
La mousse es un postre de origen francés que significa “espuma”. Lo inventó el pastelero galo Menon en el siglo XVIII y fue una combinación de crema de chocolate, azafrán y café. Con el paso del tiempo, la receta mutó hasta convertirse en la tradicional que conocemos hoy en día.
Mousse de chocolate primaveral, una tentación que te va a encantar
Ingredientes:
- 300 g de yogur natural.
- 100 g de chocolate derretido.
- 1 cucharada de miel (opcional, si se desea endulzar).
Paso a paso:
Preparación de la mousse
- Derretí el chocolate 70% cacao a baño María.
- Cuando quede líquido, retirá del fuego.
- En un bol colocá el yogur, la miel (opcional) y volcá el chocolate.
- Mezclá enérgicamente hasta homogeneizar todo.
Refrigeración
- Ubicá la mousse en un molde grande de vidrio o en compoteras.
- Envía la preparación a la heladera para que solidifique. Si preferís una textura más sólida, podés dejarlo en el freezer.
- Servir.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de refrigeración: 25 minutos aproximadamente.
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