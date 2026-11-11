Sin harina y lista en 20 minutos: la mousse de chocolate ideal para comer en los días de calor

La mousse de chocolate es uno de los postres más codiciados por su sabor intenso y textura aireada que genera un festín en el paladar. Es tradicional en los cumpleaños o eventos familiares y su preparación es muy sencilla de replicar. Aprendé cómo hacer una versión saludable en pocos minutos y sin la necesidad de utilizar más de tres ingredientes. ¡Manos a la obra!

La mousse es un postre de origen francés que significa “espuma”. Lo inventó el pastelero galo Menon en el siglo XVIII y fue una combinación de crema de chocolate, azafrán y café. Con el paso del tiempo, la receta mutó hasta convertirse en la tradicional que conocemos hoy en día.

El mousse de chocolate listo en 10 minutos que te va a encantar (Fuente: Pexels)

Mousse de chocolate primaveral, una tentación que te va a encantar

Ingredientes:

300 g de yogur natural.

100 g de chocolate derretido.

1 cucharada de miel (opcional, si se desea endulzar).

Paso a paso:

1 Preparación de la mousse

Derretí el chocolate 70% cacao a baño María.

Cuando quede líquido, retirá del fuego.

En un bol colocá el yogur, la miel (opcional) y volcá el chocolate.

Mezclá enérgicamente hasta homogeneizar todo.

2 Refrigeración

Ubicá la mousse en un molde grande de vidrio o en compoteras.

Envía la preparación a la heladera para que solidifique. Si preferís una textura más sólida, podés dejarlo en el freezer.

Servir.

Receta mousse de chocolate y yogur

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de refrigeración: 25 minutos aproximadamente.