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Sin harina y lista en 20 minutos: la mousse de chocolate ideal para comer en los días de calor

Aprendé cómo hacer este postre en su versión saludable, que es perfecto para aquellos que no tienen conocimientos culinarios

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La mousse de chocolate ideal para comer en los días de calor
La mousse de chocolate ideal para comer en los días de calor(Fuente: Pexels)

La mousse de chocolate es uno de los postres más codiciados por su sabor intenso y textura aireada que genera un festín en el paladar. Es tradicional en los cumpleaños o eventos familiares y su preparación es muy sencilla de replicar. Aprendé cómo hacer una versión saludable en pocos minutos y sin la necesidad de utilizar más de tres ingredientes. ¡Manos a la obra!

La mousse es un postre de origen francés que significa “espuma”. Lo inventó el pastelero galo Menon en el siglo XVIII y fue una combinación de crema de chocolate, azafrán y café. Con el paso del tiempo, la receta mutó hasta convertirse en la tradicional que conocemos hoy en día.

El mousse de chocolate listo en 10 minutos que te va a encantar
El mousse de chocolate listo en 10 minutos que te va a encantar(Fuente: Pexels)

Mousse de chocolate primaveral, una tentación que te va a encantar

Ingredientes:

  • 300 g de yogur natural.
  • 100 g de chocolate derretido.
  • 1 cucharada de miel (opcional, si se desea endulzar).

Paso a paso:

1

Preparación de la mousse

  • Derretí el chocolate 70% cacao a baño María.
  • Cuando quede líquido, retirá del fuego.
  • En un bol colocá el yogur, la miel (opcional) y volcá el chocolate.
  • Mezclá enérgicamente hasta homogeneizar todo.
2

Refrigeración

  • Ubicá la mousse en un molde grande de vidrio o en compoteras.
  • Envía la preparación a la heladera para que solidifique. Si preferís una textura más sólida, podés dejarlo en el freezer.
  • Servir.
Receta mousse de chocolate y yogur
Receta mousse de chocolate y yogur

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de refrigeración: 25 minutos aproximadamente.

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