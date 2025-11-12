La mousse sin chocolate ni azúcar que es ideal para combatir el calor
Aprendé cómo realizar este postre fresco sin conservantes y con ingredientes superaccesibles
La mousse es un postre de origen francés que significa “espuma”. Lo inventó el pastelero galo Menon en el siglo XVIII y fue una combinación de crema de chocolate, azafrán y café. Con el paso del tiempo la receta mutó hasta convertirse en la tradicional que conocemos hoy en día. A partir de ello, surgieron otras versiones más saludables y con ingredientes diferentes, que se volvieron tendencia y conquistaron el paladar de miles.
Si sos de aquellos que ama comer postres, pero intenta disminuir el consumo de azúcar, seguí el paso a paso de la siguiente guía y aprendé cómo realizar una opción con base frutal.
Sin conservantes ni exceso de azúcar: la mousse frutal ideal para combatir el calor
Ingredientes:
- 1 pote de yogur griego de 300 g.
- 1 puñado de cada tipo de fruto rojo congelado: frambuesas, arándanos y moras.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Paso a paso:
Preparación de la mousse
- En un bol volcá el yogur griego. Debe estar frío.
- Añadí los frutos rojos.
- Mezclá todos los ingredientes.
- Dividí en porciones la mousse y reservá en la heladera o el freezer durante dos horas.
Tiempo de preparación: 7 minutos.
Tiempo estimado para consumir: 2 horas y 7 minutos.
