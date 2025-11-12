LA NACION

La mousse sin chocolate ni azúcar que es ideal para combatir el calor

Aprendé cómo realizar este postre fresco sin conservantes y con ingredientes superaccesibles

Descubrí cómo hacer la mousse sin chocolate ni azúcar
Descubrí cómo hacer la mousse sin chocolate ni azúcar(Fuente: Pexels)

La mousse es un postre de origen francés que significa “espuma”. Lo inventó el pastelero galo Menon en el siglo XVIII y fue una combinación de crema de chocolate, azafrán y café. Con el paso del tiempo la receta mutó hasta convertirse en la tradicional que conocemos hoy en día. A partir de ello, surgieron otras versiones más saludables y con ingredientes diferentes, que se volvieron tendencia y conquistaron el paladar de miles.

Si sos de aquellos que ama comer postres, pero intenta disminuir el consumo de azúcar, seguí el paso a paso de la siguiente guía y aprendé cómo realizar una opción con base frutal.

La mousse de frutos rojos es ideal para aquellos que buscan disminuir su consumo de azúcar
La mousse de frutos rojos es ideal para aquellos que buscan disminuir su consumo de azúcar(Fuente: Pexels)

Sin conservantes ni exceso de azúcar: la mousse frutal ideal para combatir el calor

Ingredientes:

  • 1 pote de yogur griego de 300 g.
  • 1 puñado de cada tipo de fruto rojo congelado: frambuesas, arándanos y moras.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso:

1

Preparación de la mousse

  • En un bol volcá el yogur griego. Debe estar frío.
  • Añadí los frutos rojos.
  • Mezclá todos los ingredientes.
  • Dividí en porciones la mousse y reservá en la heladera o el freezer durante dos horas.
Tiempo de preparación: 7 minutos.

Tiempo estimado para consumir: 2 horas y 7 minutos.

