Milanesa a la romana: el paso a paso para inexpertos con el truco de la abuela para que salgan crocantes
Animate a probar un menú nuevo e incursionar en la preparación de este plato típico italiano pero con gran incidencia en la gastronomía argentina; guardá esta receta para replicarla
El origen de la milanesa es difuso, muchos aseguran que surgió en Austria, otros en Alemania, pero para la mayoría, nació en Milán, Italia, donde se la conoce como cotoletta. Gracias a la inmigración peninsular a nuestro país, se volvieron furor e incluso son una de las opciones típicas para salir del paso. Animate a probar una nueva versión, “a la romana”, con el truco de la abuela para que queden crocantes y únicas.
Sabor italiano en casa: milanesa a la romana para inexpertos en cocina
Ingredientes:
- 500 g de nalga cortada en bifes.
- Sal a gusto.
- Mostaza c/n.
- 1 taza de leche.
- 1 cucharadita de ajo.
- 1 cebolla picada.
- 1 cucharadita de paprika.
- 2 huevos.
- Pan rallado c/n.
- Aceite para freir.
Paso a paso:
1
Preparación del macerado
- Salá y pintá con mostaza los bifes de nalga.
- En un bol mezclá la taza de leche, una cucharada de mostaza, la paprika, el ajo, la cebolla y el huevo.
- Empapá los bifes de nalga y luego rebozá cada uno con pan rallado.
- Colocalá las milanesas en una bandeja previamente aceitada y envialas a la heladera por 30 minutos. Esto evitará que se desprenda el pan rallado durante la cocción.
2
Fritura de la milanesa
- En una sartén calentá a fuego alto el aceite vegetal a punto hervor. Luego disminuí a medio para cocinar las milanesas.
- Freí de a una milanesa en la sartén y corroborá que ambos lados queden bien dorados antes de retirar.
- Escurrir cada milanesa y secalas con papel de cocina.
3
Salsa romana
- Para la salsa romana utilizá el líquido que te sobró de la maceración.
- Cocinalo a fuego lento en una olla.
- Cuando rompa hervor, quitalo y dejalo entibiar.
- Volcá en un cazo la salsa o cubrí de la misma cada milanesa.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo de elaboración total: 60 minutos.
