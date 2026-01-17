Tres recetas de comidas frescas para preparar sin usar el horno
Ideales para los días de altas temperaturas, estas opciones prácticas y nutritivas permiten comer rico, liviano y sin recalentar la cocina del hogar
Las olas de calor típicas del verano suelen generar cansancio, malestar y pérdida de apetito. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda extremar cuidados para evitar golpes de calor. Dos de los puntos más importantes son mantenerse siempre hidratado y comer platos livianos para evitar pesadez.
A continuación te dejamos tres recetas ideales para el verano que no requieren horno, son simples de preparar y funcionan como almuerzos o cenas.
1. Ensalada fría de fideos con vegetales y pesto
Ingredientes
- Pasta corta (moñitos, tirabuzones o penne): 250 g
- Berenjena: 1
- Zucchini: 1
- Tomates cherry: 6
- Aceitunas negras: un puñado
- Cebolla morada: 1
Para el pesto
- Albahaca fresca: 1 puñado
- Queso rallado: 1 cucharada
- Aceite de oliva: cantidad necesaria
- Jugo de limón: a gusto
Preparación
- Hervir la pasta en abundante agua con sal.
- Colar y dejar enfriar completamente.
- Cortar la berenjena y el zucchini en rodajas y grillarlos en sartén o plancha, sin horno.
- Procesar los ingredientes del pesto hasta obtener una salsa espesa.
- En un bol grande, mezclar la pasta fría con los vegetales, la cebolla fileteada cruda, los tomates cherry cortados a la mitad y las aceitunas. Condimentar con el pesto y reservar en frío antes de servir.
2. Ensalada de mil colores con cítricos
Ingredientes
- Remolacha: 1
- Tomate: 1
- Morrón amarillo: 1
- Zucchini: 1
- Repollo blanco: 1/4
- Repollo colorado: 1/4
- Rúcula: 1 atado
Aderezo
- Jugo y ralladura de 1 naranja
- Jugo y ralladura de 1 limón
- Ajo rallado o picado muy fino: 1 diente
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva o girasol: 1 pocillo
Preparación
- Lavar y secar todas las verduras.
- Cortar el tomate y el morrón, el zucchini en rodajas finas y los repollos.
- Colocar todo en un bol, excepto la remolacha.
- Mezclar los ingredientes del aderezo y emulsionar.
- Agregar el aderezo y, al final, incorporar la remolacha para evitar que tiña toda la ensalada.
3. Gazpacho
Ingredientes
- Tomate perita: 1 kg
- Pimiento verde: 1
- Pepino: 1
- Dientes de ajo: 2
- Pan duro: 50 g
- Aceite de oliva extra virgen: 50 ml
- Agua bien fría: 250 ml
- Vinagre de Jerez: 30 ml
- Sal: a gusto
Preparación
- Picar todos los ingredientes en trozos pequeños.
- Colocarlos en un bol junto con el aceite, el agua fría y el vinagre.
- Procesar con mixer o licuadora durante varios minutos hasta lograr una textura homogénea.
- Colar para eliminar pieles y semillas.
- Llevar a la heladera por al menos dos horas antes de servir bien frío.
