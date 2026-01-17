LA NACION

Tres recetas de comidas frescas para preparar sin usar el horno

Ideales para los días de altas temperaturas, estas opciones prácticas y nutritivas permiten comer rico, liviano y sin recalentar la cocina del hogar

Cocinar en verano puede ser un verdadero desafío debido a las altas temperaturas
Las olas de calor típicas del verano suelen generar cansancio, malestar y pérdida de apetito. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda extremar cuidados para evitar golpes de calor. Dos de los puntos más importantes son mantenerse siempre hidratado y comer platos livianos para evitar pesadez.

A continuación te dejamos tres recetas ideales para el verano que no requieren horno, son simples de preparar y funcionan como almuerzos o cenas.

1. Ensalada fría de fideos con vegetales y pesto

La ensalada de fideos es una de las opciones más fáciles de preparar en verano
Ingredientes

  • Pasta corta (moñitos, tirabuzones o penne): 250 g
  • Berenjena: 1
  • Zucchini: 1
  • Tomates cherry: 6
  • Aceitunas negras: un puñado
  • Cebolla morada: 1

Para el pesto

  • Albahaca fresca: 1 puñado
  • Queso rallado: 1 cucharada
  • Aceite de oliva: cantidad necesaria
  • Jugo de limón: a gusto

Preparación

  • Hervir la pasta en abundante agua con sal.
  • Colar y dejar enfriar completamente.
  • Cortar la berenjena y el zucchini en rodajas y grillarlos en sartén o plancha, sin horno.
  • Procesar los ingredientes del pesto hasta obtener una salsa espesa.
  • En un bol grande, mezclar la pasta fría con los vegetales, la cebolla fileteada cruda, los tomates cherry cortados a la mitad y las aceitunas. Condimentar con el pesto y reservar en frío antes de servir.

2. Ensalada de mil colores con cítricos

Ingredientes

  • Remolacha: 1
  • Tomate: 1
  • Morrón amarillo: 1
  • Zucchini: 1
  • Repollo blanco: 1/4
  • Repollo colorado: 1/4
  • Rúcula: 1 atado

Aderezo

  • Jugo y ralladura de 1 naranja
  • Jugo y ralladura de 1 limón
  • Ajo rallado o picado muy fino: 1 diente
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva o girasol: 1 pocillo
Esta preparación es ideal para el verano y muy saludable
Preparación

  • Lavar y secar todas las verduras.
  • Cortar el tomate y el morrón, el zucchini en rodajas finas y los repollos.
  • Colocar todo en un bol, excepto la remolacha.
  • Mezclar los ingredientes del aderezo y emulsionar.
  • Agregar el aderezo y, al final, incorporar la remolacha para evitar que tiña toda la ensalada.

3. Gazpacho

Receta de gazpacho sencilla para preparar en verano
Ingredientes

  • Tomate perita: 1 kg
  • Pimiento verde: 1
  • Pepino: 1
  • Dientes de ajo: 2
  • Pan duro: 50 g
  • Aceite de oliva extra virgen: 50 ml
  • Agua bien fría: 250 ml
  • Vinagre de Jerez: 30 ml
  • Sal: a gusto

Preparación

  • Picar todos los ingredientes en trozos pequeños.
  • Colocarlos en un bol junto con el aceite, el agua fría y el vinagre.
  • Procesar con mixer o licuadora durante varios minutos hasta lograr una textura homogénea.
  • Colar para eliminar pieles y semillas.
  • Llevar a la heladera por al menos dos horas antes de servir bien frío.
