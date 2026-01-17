Tres recetas de comidas frescas para preparar sin usar el horno

Las olas de calor típicas del verano suelen generar cansancio, malestar y pérdida de apetito. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda extremar cuidados para evitar golpes de calor. Dos de los puntos más importantes son mantenerse siempre hidratado y comer platos livianos para evitar pesadez.

A continuación te dejamos tres recetas ideales para el verano que no requieren horno, son simples de preparar y funcionan como almuerzos o cenas.

1. Ensalada fría de fideos con vegetales y pesto

La ensalada de fideos es una de las opciones más fáciles de preparar en verano (Foto: FreeP¡CK)

Ingredientes

Pasta corta (moñitos, tirabuzones o penne): 250 g

Berenjena: 1

Zucchini: 1

Tomates cherry: 6

Aceitunas negras: un puñado

Cebolla morada: 1

Para el pesto

Albahaca fresca: 1 puñado

Queso rallado: 1 cucharada

Aceite de oliva: cantidad necesaria

Jugo de limón: a gusto

Preparación

Hervir la pasta en abundante agua con sal.

Colar y dejar enfriar completamente.

Cortar la berenjena y el zucchini en rodajas y grillarlos en sartén o plancha, sin horno.

Procesar los ingredientes del pesto hasta obtener una salsa espesa.

En un bol grande, mezclar la pasta fría con los vegetales, la cebolla fileteada cruda, los tomates cherry cortados a la mitad y las aceitunas. Condimentar con el pesto y reservar en frío antes de servir.

2. Ensalada de mil colores con cítricos

Ingredientes

Remolacha: 1

Tomate: 1

Morrón amarillo: 1

Zucchini: 1

Repollo blanco: 1/4

Repollo colorado: 1/4

Rúcula: 1 atado

Aderezo

Jugo y ralladura de 1 naranja

Jugo y ralladura de 1 limón

Ajo rallado o picado muy fino: 1 diente

Sal y pimienta

Aceite de oliva o girasol: 1 pocillo

Esta preparación es ideal para el verano y muy saludable

Preparación

Lavar y secar todas las verduras.

Cortar el tomate y el morrón, el zucchini en rodajas finas y los repollos.

Colocar todo en un bol, excepto la remolacha.

Mezclar los ingredientes del aderezo y emulsionar.

Agregar el aderezo y, al final, incorporar la remolacha para evitar que tiña toda la ensalada.

3. Gazpacho

Receta de gazpacho sencilla para preparar en verano

Ingredientes

Tomate perita: 1 kg

Pimiento verde: 1

Pepino: 1

Dientes de ajo: 2

Pan duro: 50 g

Aceite de oliva extra virgen: 50 ml

Agua bien fría: 250 ml

Vinagre de Jerez: 30 ml

Sal: a gusto

Preparación

Picar todos los ingredientes en trozos pequeños.

Colocarlos en un bol junto con el aceite, el agua fría y el vinagre.

Procesar con mixer o licuadora durante varios minutos hasta lograr una textura homogénea.

Colar para eliminar pieles y semillas.

Llevar a la heladera por al menos dos horas antes de servir bien frío.