1500 millones de euros en danza. Un ex modelo asegura ser el sobrino de Valentino y reclama su herencia: ¿heredero o impostor?

Apenas unas semanas después de la muerte de Valentino Garavani, el emperador de la moda, su nombre vuelve a sonar fuerte por una disputa hereditaria. El protagonista inesperado de esta trama es Oscar Garavani, un ex modelo conocido en los años 80 como el “vikingo de Roma”, quien asegura ser hijo de un hermano “secreto” del diseñador.

Oscar fue modelo, agente de una agencia de moda, comunicación y marketing en Nueva York y después, en 2020, compró el 50 por ciento de la Pelletteria Modigliani, una fábrica en Caserta, cerca de Nápoles, para lanzar su propia línea de carteras

Valentino, nacido en Voghera, provincia de Pavía (lombardía) en 1932, no fue solo un diseñador; fue el arquitecto de un canon fashion con vocación de eternidad Getty Images

Con una fortuna estimada en 1500 millones de euros en juego, Oscar reclama un lugar legítimo en la sucesión y sostiene que durante décadas mantuvo un vínculo afectivo y personal con Valentino. Aunque en sus años de pasarelas ya se presentaba como “el sobrino de Valentino”, la familia del diseñador jamás confirmó públicamente ese parentesco. Sin embargo, ahora –con el testamento a punto de abrirse– la tensión explota: según Oscar, hay asuntos familiares que nunca se contaron y documentación que respalda su versión. Desde el entorno oficial de Valentino, la reacción fue fulminante. Piero Villani, el sobrino biológico e ingeniero de 77 años, niega de forma categórica que su tío haya tenido hermanos. En consecuencia, descarta cualquier vínculo de Oscar con la familia Garavani, a quien define como “un pariente falsificado” que se aprovechó de una mera coincidencia de apellidos. Será el testamento, cuya apertura se espera en cuestión de días, el que finalmente esclarezca cómo quiso Valentino dividir su imperio. Oscar insiste en que su “tío” le prometió que estaría incluido en la sucesión. La familia, por su parte, considera su afirmación una ficción peligrosa. Lo que está claro es que el mundo de la moda observa con asombro una trama digna de película.

Oscar posa con la periodista Joanna Lo y una de las carteras de su marca GaraVani

El espectacular barco, "TMBlue One", un auténtico palacio flotante, forma parte de la herencia de Valentino