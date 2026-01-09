Murió a los 85 años. La increíble vida de Philippe Junot, el playboy francés que fue el primer marido de Carolina de Mónaco

Tuvo una vida intensa y una muerte tranquila el jueves 8, en Madrid, su último hogar: “Se ha ido en paz”, expresó Isabelle, una de sus hijas. Philippe Junot tenía 85 años y fue un bon vivant francés, un playboy irresistible que nació en cuna de oro y se hizo famoso cuando a sus 35 años enamoró a una jovencísima Carolina de Mónaco –ella tenía 18- en una fiesta en la discoteca Regine’s, de París. Tres años después, se convirtió en su primer marido, aun con la resistencia de los padres de la princesa, Raniero y Grace Kelly, que desconfiaban de ese galán a quien en la Costa Azul apodaban “el emperador de la noche”.

Hijo del político francés Michel Junot y de la danesa Lydia Tyckjaert, heredera de un imperio industrial, a Philippe no le costó hacerse un lugar en la sociedad parisina, aunque era más famoso como seductor que como empresario del rubro inmobiliario, que era su ocupación formal. Su compromiso con Carolina lo hizo mundialmente conocido y le amplió su horizonte de relaciones para los negocios… y de amistades para las juergas.

Los príncipes Raniero y Grace (a la izquierda) acompañan a su hija Carolina y su yerno Philippe Junot, que acaban de dar el "sí quiero" Michel Dufour

La boda, celebrada el 28 de junio de 1978 en el palacio monegasco, fue una de las más esperadas de esa época. Para la ceremonia religiosa, al día siguiente, Carolina estaba bellísima con 21 años recién cumplidos y un angelical vestido diseñado por Marc Bohan, de la maison Dior. Entre los invitados se mezclaban la aristocracia, la realeza y el glamour de Hollywood, con la presencia de estrellas como Frank Sinatra, Cary Grant y Ava Gardner.

Una anécdota cuenta que la princesa Tessa de Baviera se acercó a felicitar a Raniero por el casamiento de su hija, y que éste le respondió: “No me felicites, mejor dame el pésame”. Sin embargo, los Grimaldi en público se esforzaron por mostrar que apoyaban la decisión de Carolina. Poco después de la boda, la princesa Grace concedió una entrevista a la revista Women’s Weekly y, con toda diplomacia, dijo sobre su yerno: “Creemos que es encantador, inteligente y brillante”.

Durante los dos años que estuvieron casados, viajaron, asistieron a fiestas y se mostraron felices, pero pronto se supo que él seguía viendo a otras mujeres Ron Galella, Ltd.

Una caminata por la playa que dice mucho sobre la relación de la familia real de Mónaco con Junot: él va separado de Carolina y de su madre, la princesa Grace, quien no aprobaba la boda de su hija con el francés Chip HIRES

La ilusión duró poco y el matrimonio fue más breve que el noviazgo: dos años después, Carolina y Philippe se separaron (hubo rumores sobre infidelidades del francés con amantes ignotas y también conocidas, entre ellas, la actriz Giannina Facio) y, en un caso que generó polémica, el papa Juan Pablo II les concedió en 1992 la nulidad matrimonial. En realidad, se trató de un trámite que deseaba más la princesa que el empresario porque, antes de que la Iglesia Católica anulara la unión religiosa, él ya se había casado nuevamente. Esta vez, con una modelo danesa, Nina Wendelboe-Larsen, quien convirtió al playboy en un padre de familia. Juntos tuvieron tres hijos, Victoria, Alexis e Isabelle, quienes a su vez les dieron tres nietos y el cuarto en camino.

Junot fue conocido como "el emperador de la noche" por su gusto por las fiestas y las mujeres

Philippe formó una familia en 1987 junto a la modelo danesa Nina Wendelboe-Larsen (en el centro de la foto) y fue alejándose de la vida nocturna. Con ella tuvo tres hijos: Alexis, Victoria e Isabelle

Aun separados desde hacía mucho tiempo (él tuvo una hija, Chloé, con otra pareja, Helen Wendel), Junot y Nina siguieron frecuentándose. Aquí, en 2024 durante un paseo juntos por Madrid Europa Press Entertainment

Philippe y Nina se separaron una década más tarde, aunque siempre mantuvieron una excelente relación. Él, dedicado a las finanzas y con un perfil mucho más bajo que en su juventud, a los 65 años volvió a ser padre junto a otra modelo danesa, Helen Wendel. Chloé, su cuarta hija, nació en 2005 y es poco lo que se sabe de ella, salvo que colabora en la empresa de joyas de su madre.

Fueron Isabelle y Victoria quienes hablaron públicamente de la inesperada muerte de Junot: “Gracias por todas las risas y las aventuras, por mostrarnos tu mundo y por inspirarnos a llegar más alto. Gracias por tu amor, que nunca nos abandonará. Qué privilegio haber vivido a tu lado. Un verdadero caballero, eso es lo que fuiste”, dijo Victoria, conmovida.

Desde la familia aseguran que no habrá velorio, aunque pronto celebrarán una misa en memoria del empresario.

Una foto reciente del financista francés en una popular cadena de hamburgueserías. La compartió su hija Victoria en su cuenta de Instagram