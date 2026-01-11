Nuevo galán en el Este. Así está hoy Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem que provoca suspiros en José Ignacio

Estudiante de Administración de Empresas y gran apasionado por los autos y la música, descansa en las playas de Uruguay junto a su familia
- 2 minutos de lectura'
Como cada año, Luca Bertoldi, el hijo mayor de Zulemita Menem (55), llegó a José Ignacio para pasar el verano junto a su familia, y sus rasgos, que combinan armoniosamente los genes italianos de su padre –el milanés Paolo Bertoldi– con los sirios de su madre, no pasaron inadvertidos.
El domingo pasado, su presencia en La Huella –donde llegó al volante de la cupé BMW de Zulemita e ingresó al restaurante junto a su abuela, Zulema Yoma (83)– despertó comentarios y algunos suspiros.
Luca lleva en la sangre su pasión por los fierros, al igual que su mamá, su abuelo Carlos Menem y su tío Carlitos, a quien no llegó a conocer. De hecho, el joven, que cursa el tercer año de la carrera de Administración de Empresas, contó que su trabajo actual se vincula con esa vocación “fierrera”: “Estoy en el negocio de los autos con mamá”, reveló en una entrevista reciente.
Mientras tanto, Luca reparte su vida entre Buenos Aires e Italia –donde vive su padre–, y alterna sus estudios universitarios con clases de música: toca el saxofón y está aprendiendo piano.
