Nuevo galán en el Este. Así está hoy Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem que provoca suspiros en José Ignacio

Como cada año, Luca Bertoldi, el hijo mayor de Zulemita Menem (55), llegó a José Ignacio para pasar el verano junto a su familia, y sus rasgos, que combinan armoniosamente los genes italianos de su padre –el milanés Paolo Bertoldi– con los sirios de su madre, no pasaron inadvertidos.

Luca fue al almuerzo lookeado con su camisa de lino semiabierta. La prenda permite ver el collar con un dije dorado con la palabra “Allah” Marcelo Rodriguez

El domingo pasado, su presencia en La Huella –donde llegó al volante de la cupé BMW de Zulemita e ingresó al restaurante junto a su abuela, Zulema Yoma (83)– despertó comentarios y algunos suspiros.

Junto a su madre, Zulemita Menem Marcelo Rodriguez

Hace unos días, Luca llegó al parador La Huella al volante de la cupé BMW de Zulemita Marcelo Rodriguez

Luca lleva en la sangre su pasión por los fierros, al igual que su mamá, su abuelo Carlos Menem y su tío Carlitos, a quien no llegó a conocer. De hecho, el joven, que cursa el tercer año de la carrera de Administración de Empresas, contó que su trabajo actual se vincula con esa vocación “fierrera”: “Estoy en el negocio de los autos con mamá”, reveló en una entrevista reciente.

Luca recibió el nuevo año junto a su abuela, Zulema Yoma, su mamá y Malek

Mientras tanto, Luca reparte su vida entre Buenos Aires e Italia –donde vive su padre–, y alterna sus estudios universitarios con clases de música: toca el saxofón y está aprendiendo piano.