A orillas del mar. Las fotos de las vacaciones de Lucila Polak y su hija, Camila Morrone, y Rocío Guirao Díaz en Miami

BAJO EL SOL DE IBIZA

Incentivada por la movida del verano en las islas Baleares, Lucila Polak (49) dejó Nueva York, cruzó el Atlántico y se encontró con su hija Camila Morrone (28) en Ibiza. Si bien Camila también vive en Estados Unidos, la actriz ya se encontraba en Europa compartiendo unos días con su íntima amiga Hailey Bieber. Además de hacer playa frente al Mediterráneo, las chicas de sangre argentina aprovecharon la pileta y el spa de Aguamadera, el hotel boutique en el que se hospedaron, que cuenta con divinas vistas a las montañas.

Lucila a punto de darse un chapuzón en la pileta del hotel boutique en el que se hospedaron.

Camila toma un trago para mitigar el calor del verano ibicenco.

Bikini negro, vestido tejido rematado con flecos y sombrero de rafia estilo cowboy. El look ideal para un día de playa.

Camila no pudo resistirse a un helado.

Madre e hija, inseparables.

En temas del corazón, Morrone oficializó hace poco su romance con el director de videos musicales Cole Bennett (29), mientras que Lucila no se dejó ver con nadie desde que se separó de Al Pacino en 2018.

A LA PLAYA EN FAMILIA

A los 41 y con tres hijos, Rocío Guirao Díaz es tan escultural como hace veinte años, cuando era una de las modelos más bellas de Argentina. Con un bikini negro diminuto, posa y se divierte en una playa de Miami junto a su familia, con la que se radicó en esa ciudad de Estados Unidos hace cinco años debido a que su marido, Nicolás Paladini, tiene proyectos inmobiliarios en la península de Florida.

Rocío posa espectacular a orillas del mar.

Hace tiempo que Rocío abandonó el modelaje y ahora se dedica al yoga y al fitness no solo para mantenerse en forma, sino como actividad profesional, porque se convirtió en entrenadora, sin descuidar la crianza de sus tres hijos Aitana (16), Indio (14) y Roma (8).

Dos gotas de agua: la ex modelo y su hija Aitana.

Con la más chiquita juega en la arena y le enseña a hacer piruetas y a dominar el flic flac, mientras el varón se muestra compinche con el padre. Con Aitana, en tanto, la complicidad de Guirao Díaz, es mayor porque ya comparten las salidas de shopping y el estilo para vestirse y posar. “Trato de criar desde un lugar abierto y sincero, soy cero moralista, entonces saben que en casa se puede hablar de todo. Incluso si están con amigos me doy cuenta de que la charla no cambia si aparezco, eso me encanta. Quiero criar desde un lugar cercano, estar sin invadir”, dijo Rocío sobre sus hijos en una entrevista con ¡HOLA! Argentina el año pasado.

Rocío graba un video junto a la menor de sus tres hijos, Roma.

Aitana, que heredó la belleza de su mamá, sueña con ser bailarina y no es raro verla en la playa practicando coreografías. “Ella tiene un amor infinito por el baile desde que nació y siento que eso le ayuda un montón a canalizar sus emociones, sus estados de ánimo. En esta etapa es superpositivo para los chicos conectarse con el arte”, contó Rocío sobre su primogénita. Hace unos días asistieron juntas a Joia Beach para la presentación de Bronceador, el último hit de Maluma, y Aitana hasta se animó a grabar, con mucha gracia, un video improvisado junto al cantante colombiano.

Maluma y Aitana, cantando a dúo.