¿A qué vino? La actriz Lucila Polak, ex de Al Pacino, estuvo de visita en Argentina por una razón muy especial

Si bien el año pasado viajó a Buenos Aires para ver a su familia, aquella estadía fue más puertas adentro debido a la pandemia. Por eso esta vez Lucila Polak no paró un minuto: celebró su cumpleaños número 46 con sus amigas de toda la vida en el restaurante Tinta, fue a ver teatro a Microteatro y ballet al Colón y, junto a Solange Cubillo y Julieta Novarro, voló al Sur para disfrutar de los paisajes de Villa La Angostura. Unos días antes de regresar a Los Ángeles, donde vive hace años, Lucila volvió a juntarse con sus íntimas para comer en Amelí, en San Isidro, a modo de despedida.

Brindis de despedida antes de volver a Los Ángeles con Solange Cubillo, Julieta Novarro y Carolina Molinari. Foto: Tadeo Jones

"Son parte de mi vida porque nos conocemos desde la adolescencia", nos cuenta Lucila. Foto: Tadeo Jones

Solange eligió un mono al que le sumó un cinturón con maxihebilla, un blazer y unas sandalias de tiras. Tadeo Jones

Julieta, canchera con remera, jeans rectos y tapado con print animal, posa junto a Solange. Tadeo Jones

Junto a Carolina Molinari, quien vistió un mono de jean. Tadeo Jones

Tras su separación de Al Pacino (“Al y yo decidimos separarnos hace unos meses, pero seguimos siendo familia y amigos. Se cerró un capítulo, eso es todo”, le dijo a ¡HOLA! Argentina en septiembre de 2018), la actriz –que estuvo once años con la estrella de Hollywood– no rehízo su vida sentimental. Desde su círculo más cercano aseguran que aún está sola y muy enfocada en los proyectos de cine que tiene entre manos como productora. Habitualmente, Lucila viaja a Argentina en compañía de su hija, Camila Morrone (en pareja con Leo DiCaprio), pero en esta oportunidad lo hizo sola, ya que su heredera estaba terminando de filmar Daisy Jones & The Six, serie producida por Reese Whiterspoon para Amazon Prime.

Con Solange y Julieta, Lucila viajó a La Angustura por tres días.

Otra salida. Con su grupo de amigas de toda la vida en Microteatro.

Lucila llega al restaurante de San Isidro. Para la ocasión, optó por un vestido vintage con brillos, tapado largo y botas. Tadeo Jones