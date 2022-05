Por Europa en motorhome. Geraldine Neumann: con su familia, visitará doce países en ocho meses por un proyecto especial

Todo empezó hace siete años, aunque en ese momento ninguno se imaginaba las aventuras que el futuro tendría escritas para ellos. Geraldine Neumann (38) estaba de viaje por trabajo y su marido, Jorge Otamendi (42), cuidaba a sus hijos Helena (16) y Matías (11), que por entonces tenían 9 y 4 años. “Les toco la guitarra desde que son muy chiquitos, y siempre cantamos juntos. Y ese día les dije si querían escribir una canción. Les pregunté sobre qué tema querían que fuera y Helena me dijo que quería cantar sobre la magia y darle un mensaje al mundo. Tardamos unas cuatro horas en escribir y grabar el tema y subimos el video a Facebook”, cuenta Jorge, que además de ser un amante de la música es fotógrafo y filmmaker, fundador de la productora La Huella Films. La canción, que llamaron “Un mensaje al mundo”, se viralizó y superó el millón de vistas en Youtube y los 15 millones de reproducciones en Facebook. “¡No lo podíamos creer! Y hasta el día de hoy nos pasa que nos comparten videos cantándola, incluso en otros idiomas, desde distintos lugares del mundo”, dice Gege. La canción, también, fue el disparador para que comenzaran una banda familiar, y en 2019 grabaron un disco con “nueve temas que hablan del cuidado de la naturaleza”. Al terminarlo, comenzó a rondarles la idea y el sueño que hoy es una realidad: a mediados de abril se mudaron a Europa para rodar la primera temporada de una serie que los tendrá como protagonistas, viajando en motorhome, conociendo personas y proyectos que trabajan por un mundo mejor. “Cada uno tiene su rol: A Mati le encanta la cocina, entonces va a entrevistar a chefs de cada región para conocer sus platos típicos. Helena lleva la música en el alma y va a ser la encargada de entrevistar a artistas. Jorge, además de realizar el documental, se va a centrar en la flora y fauna, y yo voy a ser la encargada de mostrar los distintos proyectos sustentables”, le cuenta Geraldine a ¡HOLA! Argentina desde su nuevo nido sobre ruedas, con el que recorrerán España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suecia e Islandia.

Frente a su autocaravan McLouis (de origen italiano), modelo Glamys 222, con motor Fiat Ducato, Gege posa junto a su marido, Jorge Otamendi, y sus hijos Helena y Matías. Una de las primeras paradas fue en la localidad de Azcárate, situada en la parte central del municipio de Araiz, a los pies del Monte Balerdi, en el País Vasco, de donde es originaria la familia Otamendi. Foto: Jorge Ottamendi

–Contanos de esta gran aventura...

–Hace dos años que veníamos gestándolo. Helena fue la gran impulsora: quería dar la vuelta al mundo en motorhome. Por otro lado, Jorge, que trabajó en muchos documentales (para National Geographic y Conservation Land Trust), quería hacer uno propio. Entonces combinamos el sueño de Helena con las ganas de Jorge y el espíritu ecologista de toda la familia para hacer nuestra propia serie documental, que va a tener entre 8 y 10 capítulos.

–¿Te dio vértigo el cambio de vida?

–Tuvimos la suerte de pasar la pandemia en Villa La Angostura y ahí le perdí el miedo a irme. Estuvimos los cuatro solos, muy en contacto con la naturaleza y lejos de nuestros seres queridos. Entendimos que pese a las distancias el amor sigue intacto. Además, en la pospandemia, tuve uno de mis mejores años laborales, y a pesar de irnos podía seguir trabajando con mis redes.

"Cada uno, desde su lugar, puede aportar con pequeños actos que hacen a un gran cambio. Tenemos que aprender a vivir respetando la naturaleza porque este mundo es el único que tenemos"

–¿Cómo fue cerrar la puerta de tu casa?

–Nos costó mucho. Aunque tenemos un main sponsor que nos está ayudando con una parte del documental, el resto es a pulmón. Entonces vaciamos y alquilamos nuestra casa, en la que vivíamos desde hace once años, para poder financiar el proyecto. Creí que iba a ser más fácil, pero emocionalmente fue duro dejar nuestra casa. Cuando uno quiere cumplir un deseo, tiene que hacer sacrificios para lograrlo.

La hora de la comida en el motorhome, que cuenta con una cocina con dos hornallas y bacha, varios estantes de guardado y heladera bajo mesada, comedor, sillón, cucheta doble, cama matrimonial (en altura sobre el asiento del conductor), ropero y baño. Foto: Jorge Ottamendi

Gege en San Sebastián, posa para su marido, que es músico y fotógrafo. Foto: Jorge Ottamendi

Toda la familia en la Puerta de Alcalá, en Madrid, la ciudad donde comenzaron la travesía. Foto: Jorge Ottamendi

–De una casa grande pasaron a un motorhome...

–¡Imaginate lo que me costó hacer la valija decidiendo qué ropa llevar! Pero fue entender lo que realmente necesitábamos y es mucho menos de lo que creemos.

–¿Cómo es la convivencia?

Gege: No llevamos tanto tiempo en el autocaravana, como le dicen acá, pero estamos acostumbrados a estar juntos y nos respetamos. Cada uno tiene sus momentos y sus espacios y nos divertimos mucho.

Jorge: Y como toda familia, también discutimos. ¡No cuentes sólo la parte linda!

–¿Se dividen las tareas?

–Siempre nos repartimos las tareas. A Mati le encanta cocinar, y casi siempre me ayuda. Y después nos turnamos para lavar los platos, secar y barrer. Lo único que no hacen los chicos es la recarga del agua del motorhome, que lo hacemos con Jorge. Y yo todavía no me animé a manejar porque son calles muy angostas, en camino de montaña… ¡y el motorhome mide como siete metros! Así que él está al volante, aunque le encantaría que yo maneje para poder sacar fotos por el camino.

Helena y Matías se sacan fotos con el paisaje nevado camino a los Picos de Europa, al norte de España. Foto: Jorge Ottamendi

Una postal de la pareja en La Bambouseraie en Cévennes, al norte de Anduze, en Francia. Además de recorrer Europa, la modelo y su familia filmarán una serie documental sobre ecología y sustentabilidad. Foto: Jorge Ottamendi

Jorge está a cargo de la fotografía y la filmación de la serie documental, y su hija lo secunda cámara en mano. En la foto los vemos en las afueras de Riaño, en España. Foto: Jorge Ottamendi

Las cuchetas de los chicos, que para mayor privacidad pueden cerrarse con cortinas. Foto: Jorge Ottamendi

–¿Qué le aportó esta nueva aventura a su pareja de tantos años?

–Con Jorge cumplimos dieciocho años juntos el 1 de mayo, y el 2 de julio festejaremos los diecisiete años de casados. La pasamos muy bien, somos pareja y amigos, y nos divertimos y nos reímos juntos… y creo que es la única manera de que funcione.

–¿Cómo se organizaron los chicos con el colegio?

–Están haciendo el programa de escuela a distancia SEADEA del servicio militar, que es el único programa aprobado con el que pueden retomar las clases presenciales en cualquier momento porque respetan el calendario y contenido educativo. La idea es hacer la serie sin presiones y amoldándonos a los tiempos de los chicos para que ellos puedan seguir estudiando y disfrutar de este proyecto familiar. También tenemos planeado grabar los videoclips de nuestros temas e ir lanzándolos durante el viaje.

Helena fue la impulsora del viaje y contagió con su entusiasmo a su familia. A sus 16 años, además de dedicarse al canto, da sus primeros pasos como modelo. Foto: Jorge Ottamendi

“Nos repartimos las tareas en el motorhome. A Mati le encanta cocinar y casi siempre me ayuda. Y después nos turnamos para lavar los platos, secar y barrer”, explica entusiasmada la hermana de Nicole Neumann. Foto: Jorge Ottamendi

Equipados con casco, linterna y cuerdas, Jorge, Helena, Matías y Gege, se fotografían antes de entrar en la Gruta de la Salamandra (Méjannes-le-Clap, Francia). Foto: Jorge Ottamendi

x Foto: Jorge Ottamendi

“La idea es hacer la serie sin presiones y amoldándonos a los tiempos de los chicos para que ellos puedan seguir estudiando y disfrutar de este proyecto familiar”, revela Gegé. Foto: Jorge Ottamendi

–¿Qué expectativas les genera este proyecto?

–Somos grandes privilegiados por la vida que tenemos y ya es un sueño estar haciendo esta serie juntos, conociendo gente y proyectos que trabajan por un mundo mejor. Cada uno, desde su lugar, puede aportar con pequeños actos que hacen a un gran cambio. Tenemos que aprender a vivir respetando la naturaleza porque este mundo es el único que tenemos. Nuestros hijos y su generación vienen con otra cabeza en relación con la ecología, el respeto por el otro y la libertad. Está bueno escucharlos. Me encanta tener este proyecto familiar, nos gustaría poder vender la serie y que sea la primera de varias temporadas.

–Finalizada la serie, ¿se quedarán a vivir en Europa?

–Cuando terminemos de grabar vamos a volver a Madrid para trabajar en la posproducción, pero la idea siempre fue volver. El total del viaje serán aproximadamente ocho meses. Nos encantaría armar otra temporada recorriendo Argentina para mostrar los proyectos de sustentabilidad en nuestro país.

