Abierto de Palermo. Todas las fotos, las parejas y los looks de dos tardes de polo de altísimo handicap

Nadie se quiso perder la quinta y la sexta fecha del campeonato más importante del mundo

Lucila Olivera
Pampita Ardohain estuvo con su novio, el polista Martín Pepa y Ángeles Pedreira y María José Vercellino compartieron palenque
La corona más preciada está en juego y Palermo, a medida que se acerca la gran final, se vuelve una cita impostergable: están los mejores polistas, los mejores caballos, las mujeres redoblan sus apuestas en materia de moda (por momentos parece una auténtica pasarela) y las hinchadas se tiñen con los colores insignia de sus equipos, dando lugar a un espectáculo único que atrae a visitantes de todo el mundo.

La quinta y sexta fecha se jugaron entre el sábado 15 y el lunes 17 y dejaron cuatro ganadores: La Natividad La Dolfina, La Zeta Kazak, La Dolfina II y La Irenita La Hache, equipo con el que “Vizcacha” Mac Donough hizo su debut en Palermo reemplazando a su tío, Pablo Mac Donough, que está lesionado.

Clara Ferraiuelo (casada con Hilario Ulloa), Mercedes Venancio y su hija menor, Irenita, acompañaron a La Irenita La Hache. Si bien el marido de Mechi, Pablo Mac Donough, no pudo jugar el lunes porque se lesionó la clavícula (lo reemplaza su sobrino, "Vizcacha" Mac Donough), toda la familia estuvo firme alentando
Hilario Ulloa feliz tras el triunfo de su equipo, La Irenita La Hache, que venció por 17-14 a La Ensenada. En la foto lo acompaña Lucia Junqueira, la mujer de su compañero de equipo, Ignatius Du Plessis
Mónica y Polito Ulloa charlaron con Corchito Zavaleta e Isabelle Strom
Ángeles Pedreira y María José Vercellino apostaron al denim para alentar a sus respectivos maridos, Nicolás Pieres y Pelón Stirling
Facundo Pieres, concentrado antes de salir a defender los colores de Ellerstina Indios Chappaleufú
Shorts, musculosa básica y borcegos para Myla Cambiaso, siempre incondicional a su papá, Adolfo, y su hermano, Poroto
De la mano de Martín Pepa, Pampita "desfiló" por el pasillo central de la Catedral, un solero de estampa botánica con cartera de fibras naturales y sandalias
Remera tejida, falda de jean, sandalias con plataforma y colorida cartera de Rocio G para Tatiana Pieres
Lara Tarlowski (con musculosa y jeans oversized con bolsillos) estuvo con amigas, incluida Myla Cambiaso, que sonríe detrás de ella
Nicolás Pieres y su equipo, La Zeta Kazak, le ganaron 16-11 a Sol de Agosto
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
