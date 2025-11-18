Abierto de Palermo. Todas las fotos, las parejas y los looks de dos tardes de polo de altísimo handicap

Nadie se quiso perder la quinta y la sexta fecha del campeonato más importante del mundo
La corona más preciada está en juego y Palermo, a medida que se acerca la gran final, se vuelve una cita impostergable: están los mejores polistas, los mejores caballos, las mujeres redoblan sus apuestas en materia de moda (por momentos parece una auténtica pasarela) y las hinchadas se tiñen con los colores insignia de sus equipos, dando lugar a un espectáculo único que atrae a visitantes de todo el mundo.
La quinta y sexta fecha se jugaron entre el sábado 15 y el lunes 17 y dejaron cuatro ganadores: La Natividad La Dolfina, La Zeta Kazak, La Dolfina II y La Irenita La Hache, equipo con el que “Vizcacha” Mac Donough hizo su debut en Palermo reemplazando a su tío, Pablo Mac Donough, que está lesionado.
