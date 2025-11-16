Las diosas de los palenques. Casadas con polistas de 10 y 9 goles de handicap, apoyan y acompañan a los mejores jugadores

Estudió Relaciones Públicas e Institucionales en la UADE, trabajó durante un tiempo para una conocidísima marca de relojes de alta gama y hoy tiene agenda completa con su familión. Casada hace dieciséis años con Pablo Mac Donough (10 de handicap, La Irenita La Hache), a quien conoció en 2007, en una fiesta, hoy son padres de Milo (14 años, está dando sus primeros pasos en el polo), Olivia (13), Rafa (10) e Irenita (6). En esta foto se la ve también a Chule von Wernich (con shorts y bomber), que se reconcilió con Bartolomé Castagnola (10 de handicap, La Natividad La Dolfina) tras seis meses separados. Chule (que en realidad se llama Sofía) conoce a su novio de toda la vida, tienen amigos en común y en 2022 oficializaron su noviazgo. Nacida en Pehuajó, vino a Buenos Aires para estudiar Veterinaria, pero la música fue más fuerte

foto: Matias Salgado