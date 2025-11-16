LA NACION

Las diosas de los palenques. Casadas con polistas de 10 y 9 goles de handicap, apoyan y acompañan a los mejores jugadores

En cada partido, mientras ellos dejan todo en la cancha, ellas acaparan los flashes desde los palenques y las tribunas

LA NACIONLucila Olivera
Para Clara Ferraiuelo, María Vázquez y Josefina Aldanondo (y el resto de las mujeres que hoy te presentamos) las agendas deportivas marcan el ritmo familiar por el mundo y la rutina implica gestionar logística y emociones para que todos estén en armonía. Sin embargo, ellas saben contener todos los frentes sin perder protagonismo ni sueños propios
MARÍA VÁZQUEZ

La “primera dama del polo” se casó en 2001 con Adolfo Cambiaso (10 de handicap y defensor de los colores de La Natividad La Dolfina). El flechazo ocurrió en la fiesta de los Personajes del Año de la revista Gente y, tras siete años de noviazgo, dijeron “sí, quiero” en una ceremonia íntima, en Cañuelas. Son padres de Mia (23, es una de las grandes figuras del polo femenino), Poroto (19 años, juega la Triple Corona con su papá) y Myla (15, modela y juega al polo). María tiene una marca de ropa, Lanhtropy, y otra de joyas artesanales, Rokkus
JOSEFINA ALDANONDO

Está casada desde hace quince años con Juan Martín Nero (10 de handicap, juega para UAE Polo), con quien tiene tres hijos: Lorenzo (12), Isabel (9) y Victoria (5). Estudió Licenciatura en Historia, fue profesora en la universidad de Historia y Teoría Política, trabajó en investigación en el Centro Cultural Borges. Trabaja en el campo con proyectos propios de ganadería
MARÍA JOSÉ VERCELLINO

Casada desde hace quince años con el uruguayo David “Pelón” Stirling (9 de handicap, es el extranjero que más veces ganó el Abierto de Palermo y juega para La Zeta Kazak), tienen cuatro hijos: Vicente (13), Amalia (11), Agustín (8) y Beltrán (5)
CLARA FERRAIUELO

Se graduó en Relaciones Internacionales en la UCA y ahora estudia Fotografía y Ceremonial y Protocolo. En 2012 se casó con Hilario Ulloa (La Irenita La Hache; 9 de handicap), a quien conoció porque su hermana estaba en ese momento de novia con un amigo del polista. “Lo conocí cuando tenía 5 de handicap, jamás había jugado el Abierto y tenía muchos sueños que fue cumpliendo con mucho trabajo y dedicación”, cuenta Clara. Tienen dos hijas, Lavinia (12) y Ámbar (9), que heredaron de su papá la pasión por los caballos
MERCEDES VENANCIO

Estudió Relaciones Públicas e Institucionales en la UADE, trabajó durante un tiempo para una conocidísima marca de relojes de alta gama y hoy tiene agenda completa con su familión. Casada hace dieciséis años con Pablo Mac Donough (10 de handicap, La Irenita La Hache), a quien conoció en 2007, en una fiesta, hoy son padres de Milo (14 años, está dando sus primeros pasos en el polo), Olivia (13), Rafa (10) e Irenita (6). En esta foto se la ve también a Chule von Wernich (con shorts y bomber), que se reconcilió con Bartolomé Castagnola (10 de handicap, La Natividad La Dolfina) tras seis meses separados. Chule (que en realidad se llama Sofía) conoce a su novio de toda la vida, tienen amigos en común y en 2022 oficializaron su noviazgo. Nacida en Pehuajó, vino a Buenos Aires para estudiar Veterinaria, pero la música fue más fuerte
MARÍA RAPETTI

Desde hace veintiún años está casada con Gonzalo Pieres (h), que tiene 9 de handicap y juega junto con su hermano Facundo para Ellerstina Indios Chapaleufú. Juntos son padres de Violeta (15), Indalecio (13) y Azucena (10). Con sus cuñadas abrió Casa Nómade, un espacio de talleres de yoga, cerámica, fotografía y baile, entre otras disciplinas.
VICTORIA ALDANONDO

Su historia de amor con Polito Pieres (UAE POLO, 9 de handicap) se hizo pública en noviembre de 2019, cuando llegaron juntos a la Catedral, donde él jugaba una final, pero se conocen de toda la vida porque ella es hermana de Josefina, la mujer de Juanma Nero. Ámbar, su hija, nació el año pasado y es la gran mimada de la casa. Vicky es licenciada en Comunicación, pero hace años se destaca como maquilladora profesional, y trabaja acá y allá
INÉS BADIOLA

En 2013 se casó en Lobos con Guillermo “Sapo” Caset (9 de handicap, juega para La Ensenada) y su traje, que fue una creación de su abuela, la reconocida diseñadora Inés Duggan, causó sensación. En 2020 debutaron como papás con la llegada de Lucero, y después siguieron Cruz e Índigo
ESMERALDA ULLOA

Empezó a salir con Francisco Elizalde (9 goles, juega para La Irenita La Hache), en 2012, cuando lo conoció a través de su hermano Salvador, con quien Fran jugaba un torneo de polo. Dos años más tarde se casaron y son padres de Casilda (5) y Atilio (3). Después de años trabajando como productora de moda, en 2020 creó Topada, la marca de sombreros customizados que es sensación entre las chicas “de alto handicap”
Empezó a salir con Francisco Elizalde (9 goles, juega para La Irenita La Hache), en 2012, cuando lo conoció a través de su hermano Salvador, con quien Fran jugaba un torneo de polo. Dos años más tarde se casaron y son padres de Casilda (5) y Atilio (3). Después de años trabajando como productora de moda, en 2020 creó Topada, la marca de sombreros customizados que es sensación entre las chicas “de alto handicap”
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
Por Lucila Olivera
Revista Hola
