Abuela y madre. La actriz española Ana Obregón y una revelación sorprendente sobre la beba de su hijo muerto

escuchar

La revista ¡HOLA! completó su última exclusiva sobre la beba de Ana Obregón con su edición de esta semana, en la que a través de una entrevista con la protagonista confirmó que la recién nacida en realidad es su nieta. Se llama Ana Sandra Lequio Obregón y es la heredera de su hijo, Aless Lequio, quien murió de cáncer en mayo de 2020. “Fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo”, le dijo Ana a ¡HOLA! “Lo que me ha permitido seguir viviendo cada día es cumplir esta misión”, explicó. Según contó la propia Ana, la beba nació en Miami por gestación subrogada tres semanas antes de lo previsto, pesó 3,500 kilogramos, se encuentra en perfecto estado de salud y legalmente es su hija adoptiva.

La tapa de la semana pasada, en la que ¡HOLA! descubrió a Ana en Miami, saliendo del hospital con la beba en brazos.

La tapa de esta semana, en la que la protagonista devela la voluntad de su hijo muerto.

Durante la entrevista, Obregón explica los detalles. “La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día”. Y agregó: “Esto no se puede poner en duda. Si el testamento y la última voluntad de mi hijo era eso, ¿cómo no lo voy a hacer? Si yo le juré que lo iba a salvar y no pude salvarlo, ¿cómo no voy a hacer lo que él quería que hiciera? Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad”.

Madre e hijo en una imagen de 2019, cuando parecía que el cáncer la había dado un respiro a Aless.

LA NACION