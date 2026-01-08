Anita Espasandin. La mujer que le dio refugio y amor incondicional a Benjamín Vicuña durante un año difícil

En Punta del Este, comparte unos días de descanso con el actor y sus hijos
- 2 minutos de lectura'
La llegada de 2026 lo encontró en Punta del Este rodeado por sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio (fruto de su relación con Pampita Ardohain), y Magnolia y Amancio (de su relación con Eugenia “China” Suárez), coleccionando recuerdos, besos, abrazos y sonrisas en medio de los atardeceres más lindos, según él mismo dejó espiar en su Instagram.
También lo encontró junto a su amor desde hace un año y medio, Anita Espasandin, que con su perfil bajo y amor se convirtió en la guardiana de su corazón y en el apoyo incondicional, incluso en los momentos más duros. Benja cerró un año difícil por los desencuentros con China, la madre de sus dos hijos menores, quien decidió que los chicos pasaran largas temporadas en Turquía con ella y su pareja, Mauro Icardi. Las discusiones por ese tema y las distancias resultaron un enorme desafío para el actor quien, sin embargo, recibió el nuevo año con una enorme sonrisa y muchos sueños por cumplir.
Apenas unos días antes de debutar como conductor del ciclo de entretenimientos The Balls, en El Trece, ¡HOLA! Argentina lo descubrió en un petit tour de compras por La Huella, que incluyó una escala en el local de ropa de la diseñadora Anushka Elliot. Después, los volvió a encontrar muy felices en la playa, con sus tres hijos menores, a puro relax. Si bien la más intrépida fue Anita, que enseguida se sacó su colorido vestido y se zambulló en el mar a jugar con los chicos, el actor no pudo resistirse al pedido de Benicio y se sumó al juego entre mimos a sus hijos.
