Anita Espasandin. La mujer que le dio refugio y amor incondicional a Benjamín Vicuña durante un año difícil

La llegada de 2026 lo encontró en Punta del Este rodeado por sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio (fruto de su relación con Pampita Ardohain), y Magnolia y Amancio (de su relación con Eugenia “China” Suárez), coleccionando recuerdos, besos, abrazos y sonrisas en medio de los atardeceres más lindos, según él mismo dejó espiar en su Instagram.

De novia con el actor chileno desde hace un año y medio, Anita es licenciada en Administración, divorciada y madre de dos hijos Foto: Marcelo Rodríguez

A pesar del viento, Anita se metió al mar en varias oportunidades MARCELO RODRIGUEZ

Un momento familiar. Benja reposa en la arena con su hija Magnolia, mientras Amancio le da la mano a Anita y Benicio lo anima a meterse al agua Foto: Marcelo Rodríguez

La pareja se conoció a mediados de 2024, en el gimnasio

Desde entonces se volvieron inseparables, viajaron juntos por el mundo y se apoyan en sus proyectos

Un momento de juego entre Anita y Amancio Foto: Marcelo Rodríguez

Mimos y abrazos en una imagen tierna de Benja y sus hijos Foto: Marcelo Rodríguez

Pura felicidad después del chapuzón

También lo encontró junto a su amor desde hace un año y medio, Anita Espasandin, que con su perfil bajo y amor se convirtió en la guardiana de su corazón y en el apoyo incondicional, incluso en los momentos más duros. Benja cerró un año difícil por los desencuentros con China, la madre de sus dos hijos menores, quien decidió que los chicos pasaran largas temporadas en Turquía con ella y su pareja, Mauro Icardi. Las discusiones por ese tema y las distancias resultaron un enorme desafío para el actor quien, sin embargo, recibió el nuevo año con una enorme sonrisa y muchos sueños por cumplir.

Benja y Anita sonríen a cámara. Ella acompañó su bikini con un kimono con arabescos, mientras él optó por shorts de baño y sombrero coordinados

Después de la playa, el paseo siguió por los locales de José Ignacio. Los chicos pasaron Navidad con sus respectivas madres y Año Nuevo con el actor Foto: Marcelo Rodríguez

¡A volar! Amancio salta sobre su papá, que lo recibe con un abrazo Foto: Marcelo Rodríguez

Apenas unos días antes de debutar como conductor del ciclo de entretenimientos The Balls, en El Trece, ¡HOLA! Argentina lo descubrió en un petit tour de compras por La Huella, que incluyó una escala en el local de ropa de la diseñadora Anushka Elliot. Después, los volvió a encontrar muy felices en la playa, con sus tres hijos menores, a puro relax. Si bien la más intrépida fue Anita, que enseguida se sacó su colorido vestido y se zambulló en el mar a jugar con los chicos, el actor no pudo resistirse al pedido de Benicio y se sumó al juego entre mimos a sus hijos.