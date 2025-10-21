La hija de Estefanía de Mónaco. Brilló como copiloto de rally y un fanático muy especial llamó la atención de todos

Por segundo año consecutivo, Camille Gottlieb participó de una competición de vehículos eléctricos
En el corazón del principado de Mónaco, donde la elegancia se funde con la adrenalina, Camille Gottlieb, hija de la princesa Estefanía, volvió a demostrar que lleva en la sangre el espíritu rebelde y comprometido de su madre. Por segundo año consecutivo, participó en el E-Rally de Montecarlo, una competición de vehículos eléctricos que, más allá de la velocidad, pone el foco en la sostenibilidad y la conciencia social. Camille no sólo se presentó como copiloto, sino como presidenta de Be Safe, la organización que fundó para concientizar a los jóvenes sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Esta causa, profundamente personal, nació tras la trágica muerte de un amigo en un accidente de tránsito.
La gran sorpresa de la jornada fue la presencia de Jean Raymond Gottlieb, el reservado padre de Camille, cuyas apariciones públicas son infrecuentes. Ex agente de policía y actual jefe comandante de la División de Inteligencia Interna en Mónaco, Jean Raymond se mantuvo durante años alejado de los flashes. Sin embargo, esta vez decidió apoyar a su hija en un momento tan especial. El emotivo abrazo entre padre e hija, captado por las cámaras, fue uno de los instantes más conmovedores.
Junto a Camille también estuvo Estefanía. Aunque no posaron juntos, la princesa y su ex coincidieron en el evento, demostrando que, pese a su separación, mantienen una relación cordial. Y como broche de oro, el príncipe Alberto, tío de la protagonista del día. dijo presente.
