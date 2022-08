Barco y party bus. Todas las fotos de la despedida de soltera de Silvina Escudero junto a su hermana Vanina y amigas

“Las chicas me dijeron: ‘A las 10 estate lista que te busca tu hermana. De ahora en más, lo que pase esta noche no tengo ni idea”, fue el primer posteo que compartió el sábado a la noche Silvina Escudero (38) en sus redes sociales minutos antes de que comenzara su divertida despedida de soltera.

Vanina Escudero, Silvina y su amiga Lorena Mariani posaron para la primera selfie de la despedida.

Para su gran noche, Silvina lució su look de novia: un sensual conjunto de tutú y velo con luces de colores.

Minutos antes del comienzo de la fiesta, las chicas posan divertidas con gorras que dicen "Bride Squad".

La bailarina, que este jueves 25 se casará por Civil con su novio Federico después de cinco años de relación, fue sorprendida por su hermana, Vanina Escudero (41), y once amigas que, tras vendarle los ojos, la llevaron a dar un paseo en barco. Con gorras que decían “Bride squad”, la recibieron a bordo con globos, música y dos disfraces. El primero fue un conjunto de tutú blanco, remera a tono y una vincha con velo que Silvina lució para sumarse a los juegos de la noche.

"Falta poco para el cambio de década, pero me siento con la misma energía que tenía a los veinte. La edad que figura en mi documento no refleja para nada la edad espiritual con la que vivo, amo y trabajo", confesó hace un tiempo a ¡Hola! Argentina la artista de 38 años.

La fiesta comenzó con un paseo en bote y luego continuó en un party bus. "Después nos fuimos a bailar a un boliche y volvimos a las ocho de la mañana", contó Escudero al día siguiente.

La despedida incluyó un baile del caño y la participación de un barrendero que en realidad era un bailarín. "Y no puedo contar nada más", dijo Escudero enigmática.

"Las hermanas sean unidas", escribió Silvina en sus redes tras compartir una foto suya disfrazada de la Pantera Rosa junto a Vanina Escudero.

Estoy feliz de que todas mis amigas organizaron esto, no lo puedo creer… Ya me emociona, las amo a todas”, dijo Escudero, quien luego cambió su look por un disfraz de Pantera Rosa. La fiesta siguió en un boliche, al que llegaron en un “bus party” y del que volvieron a las ocho de la mañana.