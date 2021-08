Benjamín Vicuña. Las fotos de su primer fin de semana separado de la China Suárez

Desde que iniciaron su relación, a fines de 2015, China Suárez (29) y Benjamín Vicuña (42) sortearon más de una crisis, e incluso llegaron a estar unos meses distanciados –”Estamos separados, pero no es definitivo”, contaba la actriz en noviembre de 2019–. Al poco tiempo se reconciliaron y anunciaron el segundo embarazo. Padres de Magnolia (3) y Amancio (1), a principios de 2021 compraron una gran casa en Manzanares, en el partido de Pilar, para su familia ensamblada, que se completa con Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (6) –hijos del actor chileno con Pampita– y Rufina (8) –de Eugenia con Nicolás Cabré–. El viernes 20 por la mañana, Vicuña anunció la separación en su cuenta de Instagram: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera”, escribió. El comunicado también asombró a la China. “Nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente. Me dijo que fue ella quien tomó la decisión, que venían raros, como en un tire y afloje, pero que no hubo nada puntual”, contó Marcelo Polino en su programa de radio. “La separación fue en buenos términos. Dos noches antes de que Benjamín hiciera pública la noticia habían comido juntos”, revelaron desde el círculo íntimo de la pareja a ¡HOLA! Argentina.

Viernes 20. A la salida de Estudios Ronda, en Martínez, después de una jornada de grabación de la tira El primero de nosotros Tadeo Jones

El comunicado con el que anunció la ruptura a través de su cuenta de Instagram. “No hay enojos, ni terceros en el medio. Pero se les hace muy difícil congeniar sus tiempos y agendas”, contaron desde su círculo íntimo a ¡HOLA! Argentina

Las 48 horas siguientes al comunicado fueron bien diferentes para Benjamín y Eugenia. Mientras que el chileno –que se encuentra grabando la tira El primero de nosotros– pasó solo el fin de semana en su departamento de Palermo, la actriz estuvo acompañada de amigos en la nueva casa que está remodelando. Entre los motivos que llevaron a la separación circularon varias versiones: desde un tercero en discordia –un supuesto affaire de la China con el rapero Wos, que fue desmentido por ella– hasta problemas de convivencia, estrés causado por las refacciones de la casa y la incompatibilidad de sus agendas. Los actores –que iniciaron su relación después de protagonizar juntos la película El hilo rojo– vienen de un año en el que compartieron poco tiempo juntos por sus compromisos laborales: Vicuña estuvo trabajando en Chile y Suárez viajó dos veces, sin él, a Miami. Y en septiembre ella armará las valijas para irse a España, donde se quedará dos meses grabando una película. “No hay enojos, ni terceros en el medio. Pero se les hace muy difícil congeniar sus tiempos”, contó una fuente cercana, que también se sorprendió con el intempestivo anuncio de la ruptura, ya que cree que la historia de amor de Benjamín y Eugenia aún tiene varios capítulos felices por ser escritos.

Viernes por la noche. Para distenderse de un día emocionalmente agitado, Benjamín se reunió con amigos en el edificio Chateau Libertador. Llevó un vino en el bolsillo de la campera Pedro Orquera

Sábado a la tarde. Benjamín tuvo el shooting de la campaña primavera-verano de la firma masculina Equus

El actor posa para las fotos de campaña de Equus

Sábado a la noche. Finalizadas las fotos de campaña, regresó a su casa y salió a hacer las compras Sebastian Salman

Domingo por la mañana. Al igual que el sábado, también salió a correr por los lagos de Palermo. En un alto al trote, atiende su celular Matias Salgado

Luego de que Benjamín anunciara la separación, la China disfrutó del cálido fin de semana junto a sus hijos y amigos en la nueva casa que está remodelando en Manzanares

Una imagen interna de la propiedad, que la China y el actor chileno compraron a principios de año

Amancio (1) disfrutando de una tarde de fin de semana en el amplio jardín de la nueva casa

“La separación fue en buenos términos. Dos noches antes de que Benjamín hiciera pública la noticia habían comido juntos”

