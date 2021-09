Cambio radical. Billie Eilish: del estilo oversized al ultrafemenino de la cantante ícono del pop

Todo un ícono del pop, su música es tan comentada como sus looks. Nacida en Los Ángeles en una familia de artistas, Billie Eilish (19) conoció la fama con tan sólo 13 años con su single Ocean Eyes, escrito por su hermano, Finneas O´Connell (24), y desde entonces no para de cosechar éxitos: entre ellos, siete premios Grammy y el honor de interpretar el tema central de la última película de James Bond, Sin tiempo para morir.

Billie comenzó su carrera haciendo del flúo, las prendas oversized y el estilo effortless su sello personal. En la foto, en Los Ángeles, en enero de 2020, durante la 62 entrega de los Grammy Getty Images

Amante de la moda, desde chica comenzó a intervenir sus prendas y encontró en el estilo oversized un medio de protección para combatir la cosificación: “Nadie puede opinar si no ven lo que hay debajo”, decía la chica de pelo verde flúo, que en marzo sorprendió con un radical cambio de look: volvió al rubio, con un corte en capas y flequillo cortina. Aunque recién en mayo mostró una imagen totalmente inesperada al protagonizar la portada de Vogue UK con un sensual corset. “Todo se trata de lo que te haga sentir bien”, destacaba en ese momento la cantante –conocida por sus melancólicas canciones–, que en julio lanzó su ecléctico segundo disco, Happier Than Ever, inspirado en el lado oscuro de la fama y sus ansiedades, y que recientemente volvió a dar que hablar con su aparición en la Met Gala. Luciendo un vaporoso y escotado vestido nude de Oscar de la Renta, al estilo old Hollywood, Billie mostró su faceta más femenina y sensual. “Siempre quise hacer esto, pero tenía miedo. No estaba cómoda en mi propia piel. Estoy feliz de haberlo hecho finalmente. Creo que mi autoconfianza mejoró mucho en estos últimos años”, contó la artista que muchos señalan como “la nueva Madonna”.

A los quince años, en los Billboard Music Awards 2017 Getty Images

En marzo de 2019, con un total look de Louis Vuitton para la presentación de Spotify The Billie Eilish Experience, en Los Ángeles. Ese mismo año explicó en un anuncio de Calvin Klein que se vestía con ropa holgada para que la gente no la avergüence. “Nadie puede decir que soy delgada o gorda, o que tengo el trasero plano, porque no lo saben” Getty Images

En febrero de 2020 lució un outfit de Burberry, una de sus marcas preferidas, para The Brit Awards, en Londres Getty Images

Cuando se trata de moda, la cantante estadounidense no deja detalle librado al azar, valiéndose de accesorios e imprimiendo su estilo hasta en las uñas, con trabajados nail arts Getty Images

En septiembre de 2021 Billie sorprendió con su cambio de look en la Met Gala. Este fue su segundo vestido de la noche, de Oscar de la Renta, que lució para la after party. Vegana y activista por el derecho de los animales, impulsó a la marca a convertirse en cruelty free, al ponerlo como condición para vestirse con sus diseños Getty Images